Ligue des Champions : Villarreal corrige la Juventus à Turin et file en quarts !

Dos à dos à l’aller en Espagne (1-1), la Juventus et Villarreal se retrouvaient ce mercredi en Italie en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Massimiliano Allegri alignait notamment son duo Alvaro Morata-Dusan Vlahovic, mais aussi Adrien Rabiot et Arthur dans l’entrejeu. Unai Emery lançait lui d’entrée ses anciens de Ligue 1 Geronimo Rulli, Serge Aurier, Étienne Capoue ou Giovani Lo Celso. Les Bianconeri s’offraient la première grosse situation, avec une tête de Morata à bout portant parfaitement sortie par Rulli (11e). Quelques instants plus tard, Juan Cuadrado gâchait une belle munition, après une mésentente avec Morata puis Vlahovic (14e). Le Serbe, bien lancé par Morata, décochait une lourde frappe du gauche, bien détournée par un Rulli vigilant (19e).

L’Argentin était ensuite sauvé par sa barre sur une reprise instantanée sans angle de Vlahovic (21e). Lo Celso répondait avec un amour de tir enveloppé à l’entrée de la surface adverse, qui léchait le poteau droit de Wojciech Szczesny (22e). La grosse frappe du droit d’Aurier ne trouvait pas le cadre turinois au sortir d’un gros temps de jeu très tactique entre deux écuries prudentes (30e). Vlahovic, seul au deuxième poteau, butait encore sur un Rulli particulièrement inspiré, de la tête sur corner (34e). Morata voyait lui la défense espagnole contrer sa tentative, là encore sur corner (43e). La première période se terminait sur un corner direct botté par Cuadrado qui passait légèrement au-dessus des cages du sous-marin jaune (45e +1).

Réalisme froid des Espagnols

Le second acte reprenait sur le même ton. Morata ne parvenait pas à cadrer sa frappe (49e), tandis qu’Arnaut Danjuma faisait passer un frisson dans les seize mètre cinquante de la Juve (52e). Rabiot y allait aussi de son tir à l’entrée de la surface, capté en deux temps par Rulli (56e). Le portier international albiceleste rassurait sa défense sur corner quelques instants plus tard (58e) avant de voir la frappe de Cuadrado échapper au cadre (61e). Sous pression, les vainqueurs de la Ligue Europa 2021 faisaient appel à Francis Coquelin et Samuel Chukwueze peu après l’heure de jeu pour trouver son second souffle. Manuel Locatelli, très volontaire, ne cadrait pas sa reprise (66e). Gerard Moreno entrait en jeu à l’orée du dernier quart d’heure et la partie basculait.

Coquelin obtenait un penalty pour une faute de Daniele Rugani et l’attaquant international espagnol, à peine en jambes, transformait la sentence sans trembler (0-1, 77e). Solides, les partenaires de Dani Parejo géraient parfaitement leur avance. Mieux, les Jaunes allaient doubler la mise quelques instants plus tard. Pau Torres, en renard des surfaces, propulsait au fond des filets un corner qui naviguait dans la défense turinoise (0-2, 84e). Paulo Dybala et Moïse Kean, envoyés au front, n’y changeaient rien. Pire même, Matthijs de Ligt concédait même un nouveau penalty. Danjuma se chargeait de crucifier définitivement la Juve (0-3, 90e +1). La Juve quitte donc la C1 en 8e de finale la tête basse. Villarreal confirme que l’Europe lui sied à merveille.

