Portugal-Turquie : les compos du barrage !

Barrage capital pour le Portugal et la Turquie ce soir... Après s'être sabordé en ne prenant qu'un point sur leurs deux derniers matchs éliminatoires, les hommes de Fernando Santos sont contraints de passer par un barrage couperet, chose qu'il ne leur était plus arrivé depuis 2014. En face, la Turquie, après un Euro catastrophique, a la possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde. Les hommes de Stefan Kuntz n'ont plus participé à cette compétition depuis 2002, année où ils avaient fini troisièmes, portés par une génération dorée.

Dans tous les cas, même en cas de victoire, rien ne sera fait ce soir puisque le vainqueur devra encore battre l'Italie ou la Macédoine du Nord afin de valider son billet pour le Qatar. Fernando Santos doit faire avec une défense décimée ce soir. Pepe est positif au Covid-19, Ruben Dias est blessé et João Cancelo est suspendu. Parmi les surprises, Rui Patricio laisse sa place à Diogo Costa dans le but. Bernardo Silva est titulaire mais dans le coeur du jeu. En face, la Turquie aligne une composition très défensive. Les Lillois Celik et Yilmaz sont titulaires, tout comme Ünder.

Les compositions officielles :

Portugal : Rui Patricio - Dalot, Danilo Pereira, Fonte, Guerreiro - B. Silva, Moutinho, Fernandes - Otavio, Ronaldo (cap.), Jota

Turquie : Çakir - Kabak, Söyüncü, Demiral, Kutlu - Celik, Kokçu, Calhanoglu, Aktürkoglu - Yilmaz (cap.), Ünder