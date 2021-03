Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo : les vérités de Leonardo sur les dossiers chauds du PSG

La suite après cette publicité

Leonardo était l’invité de RMC ce jeudi, quelques heures après la qualification de son Paris SG pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Si le directeur sportif a surtout souligné la prestation des siens, la mentalité et la maturité de son équipe et le travail de Mauricio Pochettino, il n’a évidemment pas pu éviter les questions sur les dossiers chauds du moment. Avec, notamment, le chantier des prolongations.

Le dirigeant parisien a confirmé que les discussions étaient en très bonne voie avec Angel Di Maria pour une prolongation jusqu’en juin 2022, espérant conclure « dans les prochains jours », avant de faire le point pour Neymar et Kylian Mbappé. Et le message est clair. « Vous savez qu’on veut les prolonger, il n’y a pas de secret, on discute avec eux, on essaye d’arriver à la conclusion le plus vite possible, de connaître la position de chacun », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Tout est clair dans le dossier Mbappé

« La position du PSG est claire. Il y a deux parties. Les deux doivent avoir envie. On parle, on avance, il y a un moment où on va devoir arriver à une conclusion pour avoir une idée claire des intentions de chacun. On prendra les décisions au moment opportun. On doit bien gérer tout ça. On discute, on parle. On va arriver au moment où chacun fera ce qu’il a envie de faire. Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2022, c’est un fait, il reste quand même 15 mois, on a envie de parler pour prolonger, on a parlé des détails, tout le monde le sait, on va arriver au moment où il va se positionner. On parle très clairement », a-t-il lancé, en toute transparence.

Le Brésilien de 51 ans a ensuite évoqué les rumeurs envoyant Lionel Messi (33 ans, Barcelone) et Cristiano Ronaldo (36 ans, Juventus) au PSG cet été. « On est toujours attentif. Mais honnêtement, il n’y a rien du tout par rapport au futur, hormis les prolongations des joueurs déjà chez nous. Il n’y a rien de concret pour un autre joueur. On est aussi obligé de mesurer l’impact financier de cette saison, compliquée avec la pandémie », a-t-il répondu avant d’ajouter. « Le PSG est presque toujours dans tous les dossiers, le mercato est très fluide, tout le monde cherche. Le PSG est très désiré, en général. Tous les grands joueurs sont annoncés au PSG, on doit valoriser ça aussi. On est en position de parler avec les plus grands joueurs, mais aujourd’hui, on n’a aucune négociation en cours avec aucun joueur », a-t-il conclu. C'est dit !