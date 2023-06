Rafael Benítez proche de s’engager avec le Celta Vigo

Le Celta Vigo aurait trouvé son nouvel entraîneur. Selon des informations de Relevo, le club espagnol a accéléré les négociations avec Rafael Benítez au cours des dernières heures. Les deux parties souhaitent conclure un accord dans les prochains jours. Les Célticos sont déterminés à faire un effort financier pour recruter l’ancien stratège de Liverpool ou encore du Real Madrid.

Le choix du tacticien de 63 ans émane directement de Luis Campos et a reçu l’approbation du président Carlos Mouriño. Le Celta voulait un nom prestigieux, consolidé dans le football européen et avec de l’expérience dans le football espagnol, et il pense que Benítez possède toutes ces qualités. L’arrivée de Benitez à Vigo renforce la piste Marcelino à l’Olympique de Marseille, alors que ce dernier avait été évoqué pour diriger les partenaires de Gabri Veiga.

