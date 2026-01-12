Manchester United est sur le point de nommer son nouvel entraîneur

Les temps sont toujours durs du côté de Manchester… Une constante ces dernières années diront certains, mais ce week-end a encore été particulièrement difficile à digérer pour les fans des Red Devils, avec une élimination face à Brighton au troisième tour de la FA Cup (2-1). Le tout, dans un nouveau contexte de crise institutionnelle et d’instabilité sportive, alors que Ruben Amorim a fait ses valises plus tôt la semaine dernière et que Darren Fletcher a provisoirement pris les commandes de l’équipe.

Il faut donc trouver un remplaçant au Portugais, et de nombreux noms sont déjà sortis, de Xavi Hernandez à Gareth Soutghate et Enzo Maresca, avec le retour de la rumeur (peu crédible) Zinedine Zidane. Mais visiblement, le plan des dirigeants mancuniens n’est pas de confier le banc de touche à un gros nom dès maintenant, mais plutôt de nommer un intérimaire qui dirigerait l’équipe jusqu’à la fin de saison, avant de donner le poste à un grand coach l’été prochain.

Un choix déjà fait ?

Et Sky Sports dévoile de nouvelles informations sur l’identité du coach qui va finir la saison à la tête des Red Devils. Après avoir eu de nombreuses réunions avec des anciens joueurs, il y en a deux qui ressortent : Michael Carrick, déjà brièvement intérimaire lors de la saison 2021/2022 et Ole Gunnar Solskjaer, qui a déjà dirigé plus d’une centaine de matchs des Diables Rouges sur la période 2018-2021. Si Carrick a impressionné pendant ces réunions, Solskjaer a lui l’avantage d’être très populaire auprès des fans, toujours selon le média.

De son côté, Fabrizio Romano va un peu plus loin et explique que Carrick est désormais en tête après ces discussions avec la direction, ce que l’ensemble de la presse anglaise reprend en choeur. Manchester United devrait ainsi annoncer l’identité de son entraîneur intérimaire dans la semaine et l’ancien milieu de terrain espère avoir le job. Il est en tout cas devant l’ancien attaquant selon le journaliste spécialisé dans le mercato. Réponse finale dans les prochains jours.