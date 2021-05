Premier League : West Ham, tenu en échec à Brighton, s'éloigne encore de la C1

Pour les amoureux du football pratiqué au Royaume de Sa Majesté, Brighton recevait West Ham ce samedi soir pour le compte de la 36ème journée de Premier League. Face aux Seagulls, qui n'ont plus rien à jouer en cette fin d'exercice, les Hammers n'ont pas réussi à s'imposer à The AMEX et ont été tenus en échec (1-1). Un mauvais résultat pour la formation entraînée par David Moyes dans la course à la Ligue des Champions.

Tout s'est joué en fin de partie, Saïd Benrahma (87e) répondant à l'ouverture du score de Danny Welbeck (84e). Au classement, West Ham (6ème, 59 points), qui aligne un deuxième match sans succès, a presque dit adieu à la coupe aux grandes oreilles, à deux journées de la fin du championnat anglais. Brighton (17ème, 38 points) enchaîne également une deuxième rencontre sans victoire en Premier League mais peut désormais jouer l'esprit libéré.

