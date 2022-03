Liverpool-West Ham : les compositions officielles

Après avoir réalisé une très bonne opération en s'imposant à Milan lors de son huitième de finale aller de la Ligue des champions face à l'Inter (2-0), puis remporté l'EFL Cup contre Chelsea à l'issue d'une interminable séance de tirs au but et, enfin, composté son billet pour poursuivre sa route en FA Cup, Liverpool peut aujourd'hui revenir à seulement trois unités de Manchester City en Premier League en s'imposant à domicile face à West Ham.

La suite après cette publicité

Comme annoncé par Jürgen Klopp en conférence de presse, le challenge principal sera donc de garder de la fraicheur et quelques ajustements sont logiquement réalisés dans le onze de départ. Le prometteur Luis Díaz est notamment titulaire. Du côté des Hammers, David Moyes aligne un 3-4-1-2 avec Lanzini en soutien de Bowen et Antonio.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Keïta, Fabinho, Henderson - Salah, Díaz, Mané.

🔴 #LIVWHU 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴 Here's how we line up to face West Ham today 👊

West Ham : Fabianski - Dawson, Zouma, Cresswell - Johnson, Soucek, Vlasic, Fornals - Lanzini - Bowen, Antonio.

📋 Our XI to face Liverpool this afternoon looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #LIVWHU pic.twitter.com/CMXsgeM9In