Chelsea cible Wesley Fofana

Arrivé à Leicester lors de l'été 2020 en provenance de l'AS Saint-Étienne, Wesley Fofana a rapidement conquis tout le monde en Angleterre. Auteur de 32 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée, le défenseur de 20 ans a affiché de solides prestations et une énorme sérénité pour son jeune âge. Suffisant pour recevoir de multiples compliments de la presse britannique et attirer les regards des plus grosses écuries européennes.

C'est le cas notamment du Real Madrid et de Chelsea qui se sont tous les deux pencher sur la situation de l'international Espoirs français, en contactant directement l'entourage de ce dernier, alors que Manchester United est un peu plus en retrait. Actuellement en convalescence après sa fracture du péroné survenue en août dernier, le défenseur central français, formé à Saint-Étienne, a toujours la côte sur le marché européen selon nos informations.

Chelsea a repris contact avec Fofana

En tête de Premier League, la formation entraînée par Thomas Tuchel pourrait de nouveau se montrer active lors du prochain mercato estival. Toujours friands de jeunes talents français, les Blues sont toujours intéressés par Wesley Fofana. Et pour cause, les contacts entre les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions et le joueur ont repris. Le son de cloche est un peu différent du côté de Manchester United, qui garde lui un œil sur tout ça.

Les Red Devils avaient récemment payé 93 millions d'euros pour s'attacher les services d'Harry Maguire à Leicester en 2019 après de longues semaines de tractation, et une nouvelle opération d'envergure pourrait voir le jour même si Chelsea a clairement une longueur d'avance avec des contacts déjà amorcés. Et vu l'âge et la durée du contrat de Wesley Fofana (lié aux Foxes jusqu'en 2025), il faudra certainement débourser une somme similaire pour convaincre les pensionnaires du King Power Stadium de lâcher leur défenseur.