Mercato Bayern Munich : Sadio Mané a annoncé son choix

Le Bayern Munich est en chantier. Et Thomas Tuchel a dû enfiler sa casquette de chef des opérations après le départ du directeur sportif Hasan Salihamidžić. En effet, le technicien allemand s’investit et collabore avec sa direction concernant le recrutement. Ce n’est pas une première pour TT qui avait déjà endossé cette double casquette lors du premier mercato de Todd Boehly à Chelsea. À Munich, il va avoir du pain sur la planche. Il faut se renforcer après une saison très compliquée. Recruter un numéro 9 sera la priorité, tout comme mettre la main sur le très courtisé Declan Rice.

L’ancien coach du PSG doit aussi composer avec les envies de départ de Lucas Hernandez, qui est séduit par l’offre du PSG, et de Benjamin Pavard. Enfin, Tuchel doit régler les cas de joueurs mécontents de leur situation et/ou de leur temps de jeu. Parmi eux, on retrouve Sadio Mané. Recrue star des Bavarois il y a un an, le Sénégalais avait bien débuté. Mais il s’est ensuite blessé et n’a été qu’un simple remplaçant de Julian Nagelsmann puis de Thomas Tuchel. Une situation difficile à vivre pour l’ancien joueur de Liverpool, qui avait perdu ses nerfs lors du match aller face à Manchester City en Champions League.

Mané a prévenu le Bayern Munich

Il avait frappé son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires car il n’avait pas apprécié sa façon de lui parler. Suspendu un match par son club, Mané avait dû payer une amende. Il avait aussi présenté ses excuses à tout le monde. Mais la presse allemande a révélé qu’il y avait une fracture entre une partie du vestiaire allemand et l’attaquant. Elle a aussi dévoilé que Tuchel n’était pas un grand fan du profil de Sadio Mané et que la porte serait ouverte pour lui cet été. Les médias anglais ont évoqué la possibilité pour lui de revenir en Premier League, sans pour autant qu’il y ait un réel intérêt.

Puis, nous vous avons dévoilé en exclusivité sur notre site que l’Arabie saoudite a tâté le terrain auprès de lui, ainsi qu’Eden Hazard. Mais les approches d’Al-Hilal sont restées vaines puisque le Sénégalais veut rester comme nous vous l’avons précisé. Une information confirmée ce vendredi par Bild. Dans son podcast, la publication allemande indique que le joueur veut continuer au sein de l’écurie bavaroise. Elle a toutefois ajouté que le footballeur âgé de 31 ans a assuré à ses dirigeants qu’il serait bien présent lors de la reprise le 13 juillet prochain et qu’il n’a aucune intention de partir car il veut prouver sa vraie valeur. Les patrons du Bayern sont donc prévenus.