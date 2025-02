OM : le cas Mason Greenwood interroge

Mason Greenwood est un peu à l’image de son équipe cette saison, capable de très haut, mais aussi de très bas. Il l’a encore démontré ces dernières semaines entre des prestations très abouties comme face au Stade Rennais (1 but, 1 passe décisive, victoire 2-1) ou plus récemment contre Saint-Etienne (1 but, succès 5-1), et d’autres bien plus discrètes à l’image de la victoire à Angers (2-0), et surtout des défaites à Nice (2-0) et Auxerre (3-0). L’Anglais aux deux visages reste l’un des hommes clés de Roberto De Zerbi mais il n’est pas toujours irréprochable non plus.

Même son entraîneur l’a reconnu en conférence de presse ce vendredi, à l’avant-veille de recevoir le FC Nantes au Vélodrome (20h45) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. «C’est une valeur ajoutée pour nous. Il est en train de faire de bonnes choses, démarre-t-il avant de nuancer un peu plus son propos. Il ne faut pas qu’il se contente de ce qu’il fait, il doit toujours en faire plus. Il a des qualités techniques et morales, c’est un garçon intelligent. Son père l’accompagne dans sa carrière.» Il a tout de même remarqué une baisse de ses performances.

Il reste le meilleur buteur de l’OM

Sorti 5 fois seulement avant la fin du temps réglementaire jusqu’à la 20e journée du championnat, l’ancien Mancunien vient d’enchaîner trois rencontres de suite en ayant été remplacé dans les 15-20 dernières minutes. Le mercato est aussi passé par là et a renforcé la concurrence, notamment devant. Amine Gouiri est rapidement devenu titulaire, tandis que le jeune Bilal Nadir monte en puissance. Et puis il faut bien concerner tout le monde. Il n’empêche, l’actuel 2e meilleur buteur de Ligue 1 (14 réalisations, plus 3 passes décisives en 25 matchs) connait une légère période de creux.

«Non il n’y a pas du tout de souci, rétorque Geoffrey Kondogbia, lui aussi présent face à la presse vendredi. Très peu de joueurs peuvent être des joueurs-clefs sur une saison entière. On est exigeant avec les joueurs créatifs et les joueurs d’instinct. On a besoin de lui et de ses qualités. Il est très calme, c’est sa nature. Je suis convaincu qu’il va continuer de nous aider jusqu’à la fin de saison.» Le joueur de 23 ans sera attendu au tournant contre Nantes car l’OM est plus que jamais à la lutte pour conserver la 2e place. Un rebond sur la durée serait le bienvenu.