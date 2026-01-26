Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Naples : Romelu Lukaku fait son grand retour

Par Allan Brevi
1 min.
Romelu Lukaku au Napoli Naples @Maxppp
Juventus 3-0 Naples

Romelu Lukaku a fait son grand retour en Serie A avec Naples, 247 jours après sa dernière apparition. L’attaquant belge a retrouvé la compétition ce dimanche en entrant à la 79e minute à la place d’Antonio Vergara face à la Juventus. Bien que Naples ait été battu par les Turinois (3-0), ce retour est un signal fort pour Antonio Conte, qui voit enfin son meilleur buteur disponible après plus de cinq mois d’absence.

La suite après cette publicité
Official SSC Napoli
🔵Grande sfida a Torino!

Il Napoli affronta la Juventus in trasferta domenica alle 18:00 in Serie A.

Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt 👇
🔗

#ForzaNapoli
Voir sur X

Malgré la défaite, l’arrivée de Lukaku sur le terrain est cruciale pour un Napoli en difficulté. Le club, qui avait déjà pu compter sur un Rasmus Højlund en forme avec 9 buts toutes compétitions confondues, retrouve maintenant une option offensive majeure. L’attaquant belge apportera son expérience et un poids dans la surface qui pourraient s’avérer décisifs dans la course à la Serie A, tandis que l’autre grand retour attendu reste celui de Kevin De Bruyne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Romelu Lukaku

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Romelu Lukaku Romelu Lukaku
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier