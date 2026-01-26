Naples : Romelu Lukaku fait son grand retour

Romelu Lukaku a fait son grand retour en Serie A avec Naples, 247 jours après sa dernière apparition. L’attaquant belge a retrouvé la compétition ce dimanche en entrant à la 79e minute à la place d’Antonio Vergara face à la Juventus. Bien que Naples ait été battu par les Turinois (3-0), ce retour est un signal fort pour Antonio Conte, qui voit enfin son meilleur buteur disponible après plus de cinq mois d’absence.

Malgré la défaite, l’arrivée de Lukaku sur le terrain est cruciale pour un Napoli en difficulté. Le club, qui avait déjà pu compter sur un Rasmus Højlund en forme avec 9 buts toutes compétitions confondues, retrouve maintenant une option offensive majeure. L’attaquant belge apportera son expérience et un poids dans la surface qui pourraient s’avérer décisifs dans la course à la Serie A, tandis que l’autre grand retour attendu reste celui de Kevin De Bruyne.