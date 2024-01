Bastia : ça bouge pour Loup Diwan Gueho

Grand espoir du Paris FC, qui voulait le conserver, Loup Diwan Gueho (19 ans) a décidé de prendre un nouveau départ l’été dernier. En effet, le défenseur passé par le Paris Saint-Germain un peu plus tôt dans sa carrière a dit oui à Bastia. Un club avec lequel il a signé jusqu’en juin 2026. En Corse depuis six mois, il est apparu pour le moment à deux reprises avec son équipe en Ligue 2.

Cela n’empêche pas Gueho d’attirer les regards. Selon nos informations, le Lechia Gdańsk veut le recruter sous la forme d’un prêt sec de six mois. Quatrième de D2 en Pologne, l’écurie, qui compte 32 points, joue la montée et veut se renforcer. Elle estime que Loup Diwan Gueho serait un parfait ajout cet hiver. Le joueur est ouvert à cette option. Il reste à savoir si Bastia le laissera partir durant ce mois de janvier.