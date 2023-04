Bayern Munich : un nouveau casse-tête s’offre à Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Deuxième de Bundesliga à un point du Borussia Dortmund, éliminé de la Coupe d’Allemagne et éliminé de la Ligue des Champions, le Bayern Munich est en pleine gueule de bois. Pourtant, le club bavarois avait fait un choix fort en misant sur Thomas Tuchel fin mars afin de remplacer Julian Nagelsmann qui était de plus en plus contesté. Un mois plus tard, le pari d’un rebond immédiat est raté. Pour autant, l’avenir avec l’ancien coach du Paris Saint-Germain peut être intéressant si le Rekordmeister parvient à digérer ces semaines compliquées. Pour autant, cela passera par des choix forts. Et des choix forts on en attend déjà de la part du club allemand en vue du prochain mercato. Le dossier de l’attaquant de pointe s’annonce prioritaire, mais la gestion des gardiens sera aussi quelque chose de crucial pour Thomas Tuchel.

Arrivé cet hiver en provenance du Borussia Mönchengladbach pour remplacer Manuel Neuer blessé jusqu’à la fin de saison pour une blessure au ski, Yann Sommer (34 ans) est loin de faire l’unanimité. Pourtant expérimenté et rompu aux joutes de Bundesliga, il n’a pas réussi à se montrer rassurant depuis son arrivée. Disputant 20 matches avec le Bayern Munich, il n’a réalisé que 6 clean-sheets (1 seul sur les 9 derniers matches) pour 26 buts concédés. Avec lui, le Bayern Munich compte par ailleurs 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites. À titre de comparaison, Manuel Neuer avait disputé 16 matches pour 14 buts concédés et 7 clean-sheets sur la première partie de saison et avec lui le Bayern Munich avait remporté 11 matches pour 4 nuls et 1 défaite. Un bilan bien moins flatteur pour Yann Sommer dont le futur ne semble pas si évident.

À lire

Le Bayern Munich vise un nouveau crack pour le poste de gardien

Tout peut arriver pour Yann Sommer

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025, celui qui compte 82 capes avec la Suisse est de plus en plus contesté et ses coéquipiers auraient perdu confiance en lui comme le souligne Kicker. D’ailleurs, l’option Sven Ulreich (34 ans) - dont le contrat s’achève en juin 2024 - pourrait être exploitée par Thomas Tuchel en cette fin de saison si le Suisse ne se ressaisit pas. Yann Sommer devra d’ailleurs composer avec le retour prochain de Manuel Neuer dont la rééducation se passe parfaitement et laisse entrevoir une présence pour la pré-saison 2023/2024. Ainsi, Manuel Neuer devrait retrouver une place de numéro un lors du prochain exercice si tout se passe comme prévu sur les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Une perspective préoccupante pour Yann Sommer dont le poste de numéro un en sélection suisse serait menacé par Gregor Kobel (Borussia Dortmund) en vue de l’Euro 2024. Si Manuel Neuer est conforté en tant que numéro un, il ne serait pas incongru de voir Yann Sommer envisager un départ pour jouer en vue de cette échéance. À cela s’ajoute le dossier Alexander Nübel. De retour de prêt après deux saisons à l’AS Monaco, le gardien de 26 ans n’a pas convaincu et il semble difficile de le voir retourner en Bavière dans un rôle de doublure ou même de troisième gardien. Son avenir devra ainsi être tranché. Troisième gardien, Sven Ulreich devrait lui rester au moins jusqu’à la fin de son contrat. Enfin, le Bayern Munich explore des pistes d’avenir et le Belge Bart Verbruggen (20 ans) plaît beaucoup. Un transfert accompagné d’un prêt pour qu’il continue de s’aguerrir avec Anderlecht semble envisageable. Le dossier des gardiens risque fort d’animer l’été bavarois.