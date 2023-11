Comment Igor Tudor s’est pris un râteau par Naples

Gennaro Gattuso et Igor Tudor ont désormais un point commun. Et malheureusement pour le Croate, ce n’est pas celui d’avoir entraîné Naples. Non, Tudor a en réalité vécu le même épisode que Gattuso, avec l’Olympique Lyonnais. L’Italien avait donné son accord à John Textor avant que ce dernier change finalement d’avis pour choisir Fabio Grosso sur le banc de touche. Igor Tudor a connu pareille mésaventure, avec Naples et Aurelio de Laurentiis, son bouillant président.

Lundi soir, la presse italienne bouclait ses journaux en annonçant fièrement la nomination à venir d’Igor Tudor pour succéder à Rudi Garcia, condamné par la nouvelle défaite à domicile face à Empoli. Contrat de 7 mois avec un an en option, était-il annoncé, notamment par La Gazzetta dello Sport. Mais voilà qu’au cours de la journée, naît l’écho d’un rebondissement. De Laurentiis aurait changé d’avis dans la nuit et demandé à rencontrer Walter Mazzarri, ancien coach napolitain (de 2009 à 2013). Pour tomber d’accord avec lui en début d’après-midi et finalement l’officialiser quelques heures plus tard.

Tudor n’a pas convaincu De Laurentiis

Que s’est-il donc passé pour que De Laurentiis fasse machine arrière avec Igor Tudor ? Plusieurs raisons sont invoquées par La Gazzetta dello Sport. La première serait que quelque chose a déplu à l’homme d’affaires italien dans le caractère d’Igor Tudor, après leur entretien. De Laurentiis aime converser longtemps avec le technicien qu’il souhaite embaucher. C’est comme ça que Rudi Garcia l’avait convaincu, à la surprise générale. Deuxième point, la question du contrat. Logiquement, Igor Tudor réclamait un contrat de plus de 7 mois, avec la garantie de débuter la prochaine saison.

Or, De Laurentiis n’a visiblement pas abandonné son rêve, celui d’attirer Antonio Conte dans ses filets, et il compte bien retenter sa chance cet été avec celui qui lui a dit non en octobre dernier. Conte semble ouvert à entraîner un autre cador que la Juventus Turin, mais en débutant la saison. Enfin, il semblerait que Mazzarri a affiché plus d’enthousiasme que Tudor, et aussi plus de flexibilité quant à la demande du président de remettre en place le 4-3-3 de Luciano Spalletti. Pourtant, Mazzarri, comme Tudor, est un adepte de la défense à 3 centraux. C’est donc bien sur deux aspects que la différence s’est faite. Celui de la personnalité, De Laurentiis préférant jouer la sécurité avec un entraîneur qu’il connaissait déjà, et celui du contrat, avec un Mazzarri acceptant le rôle d’intérimaire avant de probablement céder sa place l’été prochain.