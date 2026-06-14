Jonathan Clauss dézingue encore l’OM

Visiblement, Jonathan Clauss n’a toujours pas digéré son départ de l’OM… Ce dimanche soir, le piston de l’OGC Nice, invité sur beIN SPORTS, est en effet revenu sur sa fin d’aventure dans la cité phocéenne. Et l’international français a tenu un discours encore très amer. «Je regrette ma fin à l’OM. Le pire, c’est que ce n’est pas de ma faute. Tout ce qui s’est dit a été amplifié. Tout ce qui a été fait pour que je parte a été calculé. Je ne dis pas ça parce que je suis un rageux», a tout d’abord déclaré l’ex-Marseillais.

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Avant de détailler : «quand Medhi Benatia arrive, on va dans le bureau et on discute. Je lui ai dit : 'écoute Medhi, je pense sincèrement qu’avec Gattuso, on n’arrivera pas à aller gratter quelque chose parce qu’on ne bosse pas de la bonne façon. On bosse beaucoup mais pas de la bonne façon. Medhi me dit : 'ok, je vais aller discuter avec le coach’. Trois jours après, on dit que je sors sur blessure parce que je mens. Je me dis : pourquoi on me met plein la gueule comme ça ? Eux-mêmes avaient dit : 'on veut s’engager longtemps avec Gattuso’. L’OM s’est dit : on ne peut pas dégager Gattuso, donc on va dégager Jo. Ça a été fait de plein de mensonges, de mauvaises choses. Le vestiaire m’a soutenu de ouf, Valentin Rongier s’est battu pour que je termine la saison au mois mais ça ne s’est pas fini de la bonne façon. Mon image a été salie auprès des gens, alors que tout était faux. J’ai pris des coups de pression».