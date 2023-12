LdC : la bourde de John Terry lors du tirage

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions en Suisse. La légende de Chelsea, John Terry, était l’invité spécial de l’UEFA ce lundi, bien que son ancien club ne soit pas impliqué en Europe cette saison. L’ancien défenseur de 43 ans a rejoint la cérémonie en tant que vainqueur de la compétition en 2012 après avoir terminé finaliste malheureux quatre ans auparavant. Interrogé par le présentateur, il s’est complètement trompé lorsqu’on lui a demandé de se remémorer certains de ses souvenirs préférés de la phase de groupes. L’ex-international des Three Lions a donné une réponse complètement à côté de la plaque :

«Je pense que personnellement, en jouant contre Barcelone en 2004/05. Dans ma génération, je pense que Barcelone était la meilleure équipe que j’ai jamais affrontée et qu’elle comptait certains des meilleurs joueurs du monde. Donc, jouer contre ces joueurs et se tester - ce qui était parfois très difficile - était de bons souvenirs. Et à cette occasion, nous avons réussi à gagner, donc cela laisse un bon souvenir dans le cerveau», a-t-il expliqué au micro de la salle à Nyon. Cette réponse aurait été très bien si la rencontre entre Chelsea et Barcelone en 2005 n’avait pas eu lieu en huitièmes de finale. Les Bleus ont perdu 2-1 au Camp Nou avant de remporter le match retour 4-2 à Stamford Bridge pour remporter une victoire globale de 5-4.