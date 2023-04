Ligue des Champions : l’Inter tient bon contre Benfica et nous offre un derby milanais en demies !

La suite après cette publicité

Un derby milanais en demi-finale ? Une affiche de rêve pour les nostalgiques du football et pour tous les amateurs de ce sport en général ! Mais avant de penser à défier la bande de Rafael Leão et éventuellement éliminer les voisins pour une place en finale, l’Inter devait valider son ticket. Même si cette victoire 2-0 à l’aller offrait un avantage conséquents à l’écurie de Simone Inzaghi, Benfica avait les atouts et les arguments pour renverser la vapeur. Le tacticien italien sortait d’ailleurs le même onze qu’à l’aller, avec Lautaro Martinez et Edin Dzeko en références offensives. En face, pareil, avec comme seule nouveauté le retour d’Otamendi dans le onze après sa suspension.

L’entame de match était assez équilibrée, avec un léger avantage pour les Lombards mais des Lisboètes qui arrivaient à se frayer des chemins en camp adverse également. Seulement, l’Inter allait vite calmer tout le monde. Dzeko prenait le meilleur sur ses vis à vis dans le jeu aérien, Barella jouait le une-deux avec Lautaro Martinez, puis, dans la surface, l’Italien crochetait avant d’expédier une mine dans la lucarne opposée (1-0, 14e). Un véritable chef d’oeuvre. Du coup, mission pratiquement impossible pour les Portugais, qui peinaient d’ailleurs à réagir. Les Noir et Bleu menaient la danse, plutôt sereins, face à des Lisboètes un peu à court d’idées lorsqu’il s’agissait de faire des différences dans la moitié adverse.

Benfica n’a pratiquement pas eu d’options

Mais après une belle parade d’Onana sur un coup franc bien botté par Grimaldo (30e), Benfica allait réussir à faire trembler les filets. Sur un centre parfait de Rafa Silva, Aursnes plaçait une tête rageuse et puissante, battant le portier camerounais (1-1, 37e). De quoi reprendre espoir donc pour les troupes de Roger Schmidt, qui étaient d’ailleurs bien plus entreprenantes suite à leur égalisation. Résultat assez logique à la pause, et tout à faire encore pour les Aigles, qui en étaient finalement au même point qu’au coup d’envoi. Au retour des vestiaires, Benfica dominait et avait le pied sur le cuir, mais faisait face à une équipe milanaise assez bien repliée.

Les Lisboètes ne trouvaient pas de solution pour percer le mur, ne donnant jamais la sensation de pouvoir réellement mettre en danger son adversaire du soir. En face, moins de difficultés à être létal… Côté gauche, Di Marco pénétrait dans la surface et mettait un centre à ras de terre dans la surface. Lautaro Martinez devançait tout le monde et propulsait le cuir au fond des filets de Vlachodimos (2-1, 65e). De quoi, plier, définitivement cette fois, la double-confrontation. Les Milanais allaient même inscrire un troisième but, oeuvre de Joaquin Correa, fraîchement entré en jeu (3-1, 78e). Benfica lavait un peu l’honneur en toute fin de partie via Antonio Silva, puis via Musa. Une égalisation tardive mais un peu logique puisque l’Inter avait un peu baissé le pied. Mais les Italiens auront été globalement supérieurs. On aura donc un Derby della Madonnina en demi-finale de cette Ligue des Champions !

