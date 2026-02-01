LOSC : grande inquiétude autour de Mbappé

Une fin de saison prématurée pour Ethan Mbappé ? C’est ce qui semble se profiler dans les rangs du LOSC ces dernières heures. Absent de la feuille de match pour la rencontre face à Lyon ce dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-0), le joueur de 19 ans a subitement inquiété le staff lillois. Déjà lourdement touché par les blessures sur la seconde partie de l’année 2025 avec 147 jours d’indisponibilité et 11 rencontres manquées entre avril et novembre, le jeune attaquant a de nouveau ressenti une douleur à la cuisse à l’issue de l’ultime séance d’entraînement précédant le déplacement dans le Rhône. Une situation qui perturbe le collectif et interroge son technicien…

Après la rencontre entre l’actuel cinquième et quatrième du championnat, le coach de la formation lilloise, Bruno Genesio, s’est montré préoccupé par l’état de son joueur. « Je n’ai pas de très bonnes nouvelles pour lui. Il s’est fait mal à la cuisse et je ne peux pas vous dire la durée, ni la gravité de sa blessure. En tout cas, c’est un joueur supplémentaire qu’on a perdu pour quelque temps », a-t-il notifié en conférence de presse. Selon nos informations, Ethan Mbappé pourrait donc voir sa saison s’achever prématurément à la suite de cette fragilité qui persiste.