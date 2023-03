Équipe de France : qui sont les gagnants et les perdants de ce rassemblement ?

La suite après cette publicité

Après une Coupe du Monde 2022 réussie, l’équipe de France, qui a terminé sur la deuxième place du podium juste derrière l’Argentine, a réussi son grand retour à la compétition. Les Bleus se sont imposés deux fois, face aux Pays-Bas au Stade de France (4-0) puis à Dublin contre l’Irlande (0-1). Si ce rassemblement est une réussite incontestable d’un point de vue comptable, l’heure est déjà au bilan pour les joueurs de Didier Deschamps qui n’ont pas tous eu le même rendement lors de cette trêve internationale. Si plusieurs joueurs ont brillé durant ce rassemblement, d’autres ont sûrement perdu des points dans l’esprit du sélectionneur des Bleus.

Le secteur défensif a répondu présent

Si pour les observateurs de la Serie A et de l’AC Milan, les performances de Mike Maignan sont dans la parfaite continuité de ce qu’il réalise avec le club italien, le portier milanais a mis tout le monde d’accord en réalisant deux performances de haute volée avec l’équipe de France. Surtout, le gardien tricolore a répondu présent à chaque fois en toute fin de rencontre alors qu’il n’avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pendant la majeure partie des deux matchs. Une preuve, s’il en fallait une, que le portier de 27 ans peut rester concentré jusqu’au coup de sifflet final malgré une rencontre soporifique pour lui et sortir une parade salvatrice incroyable qui sauve son équipe. L’Equipe de France a trouvé son numéro 1 dans les cages après le départ à la retraite d’Hugo Lloris et il sera très dur de le déloger.

La charnière centrale, composée de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, a elle aussi brillé lors de cette trêve internationale. Déjà étincelant durant la Coupe du monde au Qatar et en ce début d’année avec le Bayern Munich, le défenseur de 24 ans a encore confirmé son nouveau statut de leader de la défense bleue depuis l’annonce de la retraite de Raphaël Varane. D’autant plus qu’il a fait preuve d’une superbe complémentarité avec Ibrahima Konaté qu’il a côtoyé à l’époque au RB Leipzig. Maintenant à Liverpool, le défenseur des Reds a impressionné par son assurance et sa sérénité malgré son faible nombre de sélections avec l’équipe de France. Il faut dire que la défense des Bleus a particulièrement été au rendez-vous avec le retour en forme également de Benjamin Pavard. Le latéral tricolore a ouvert la marque d’une frappe limpide, rappelant son missile contre l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2018, qui a fait mouche après avoir fracassé la transversale. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui pourra compter sur le défenseur bavarois pour la suite de ces Eliminatoires tout comme sur Théo Hernandez qui a répondu présent malgré son manque de fraîcheur face aux Irlandais.

Une baisse de régime fatidique en attaque

Le secteur offensif, dans un moindre mesure, peut également être considéré comme une satisfaction, même si un certain goût d’inachevé reste et persiste en bouche après la rencontre face à l’Irlande ce lundi soir. Si Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont été les grands artisans de la victoire contre les Pays-Bas samedi dernier avec un festival offensif à la clé, les trois deux attaquants n’ont pas affiché les mêmes velléités et n’ont surtout pas eu le même impact en attaque pour faire sauter le verrou irlandais. Seul Antoine Griezmann a semblé un peu plus fringuant alors que les autres milieux de terrain, qui avaient réalisé une belle première performance au Stade de France à l’image d’Adrien Rabiot, n’ont pas réussi à faire déjouer une équipe irlandaise bien en place et se sont enlisés à trop vouloir insister sur un côté gauche en manque cruel d’idées et d’inspirations symbolisé par le nouveau capitaine des Bleus dans un jour sans. Les performances des deux Madrilènes, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, garderont ce petit sentiment d’inachevé à cause notamment de ce léger regret de ne pas avoir pu créer plus de danger offensivement.

De leur côté, Olivier Giroud et Kinglsey Coman sont passés à côté de ce rassemblement. Même si l’ailier du Bayern Munich n’a pas été à la ramasse face aux Pays-Bas, il a souffert de la comparaison avec le côté gauche plus entreprenant et également de la soirée prolifique de ses coéquipiers. Pour l’attaquant de l’AC Milan, le constat est différent. Il n’a malheureusement pas réussi à peser dans la balance et il a logiquement été remplacé peu après l’heure de jeu par Moussa Diaby, qui a fait deux belles entrées en jeu avec notamment un but refusé pour une position de hors-jeu. Enfin, Jules Koundé est le dernier joueur à avoir été un cran en dessous, surtout si l’on compare son impact offensif à celui de Benjamin Pavard même si sa performance défensive est à souligner. Pour le reste, les frères Thuram ont réussi à grappiller quelques minutes de temps de jeu, ce qui devrait offrir plusieurs autres perspectives à l’avenir à Didier Deschamps et pourquoi pas dès le prochain rassemblement des Bleus.