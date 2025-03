OM : Roberto De Zerbi lâche ses vérités sur l’épineux cas Mason Greenwood

Épatant en début de saison lorsqu’il empilait les buts et les performances de haut vol avec l’OM, Mason Greenwood a un peu perdu de sa superbe ces dernières semaines. Il faut le dire, l’Anglais de 23 ans a connu un véritable bouleversement en débarquant à Marseille l’été dernier, et le contrecoup peut alors s’entendre aujourd’hui. Jusqu’ici, l’ancien joueur de Manchester United n’avait jamais endossé ce costume de leader offensif, dans un club aussi important que Marseille, où tout se vit avec intensité.

Ses chamboulements dans sa vie privée, avec la naissance de son dernier enfant, ont peut-être aussi joué un rôle dans cette période de moins bien, comme l’a rappelé Roberto De Zerbi. Face à Lens et au PSG, l’Italien avait fait le choix de reléguer son joueur sur le banc, estimant qu’il ne donnait pas assez de sa personne pour être un titulaire. Ce vendredi en conférence de presse, RDZ a de nouveau été invité à commenter le cas Greenwood. Et il a tenu à mettre les choses au clair. «Pour éclaircir un peu le cas Mason Greenwood, parce que vous êtes toujours en mesure de changer un peu les choses, de faire des scoops, ou de faire ce que font un peu tous les journalistes, car il faut un peu créer de chaos… Greenwood c’est quelqu’un de très bien que j’adore vraiment, comme j’adore son père», a d’abord rappelé le coach de l’OM.

RDZ compte sur Greenwood dès demain

Il a ensuite évoqué les dernières semaines agitées de son joueur, tout en rassurant sur son état d’esprit, alors que Greenwood a fait le choix de revenir à l’entraînement plus tôt que prévu lors de cette trêve. «Il a passé un moment un peu difficile ces derniers temps parce qu’il a une fille qui est née, et je pense qu’il n’est pas habitué à jouer une saison aussi intense et d’être un acteur principal. Je pense qu’il l’a payé physiquement. C’est-à-dire qu’il ne poussait pas et n’était pas à 100% comme je voulais aux entraînements, sur ce que j’attends d’un joueur comme lui. Sa condition physique a un peu diminué, mais mon projet à Marseille, ce n’est pas seulement de me qualifier pour la Ligue des champions, c’est aussi de créer quelque chose comme ce qu’a créé Luis Enrique. Il a créé une équipe, un groupe de joueurs forts, mais avec une âme», a insisté De Zerbi.

Créer un collectif fort, avec des joueurs pleinement investis, c’est donc là tout l’enjeu de la mission de l’Italien, qui n’a jamais eu peur de tordre le cou aux statuts. «Si un joueur ne pousse pas à l’entraînement et n’arrive pas non plus à le faire en match, il faut juste qu’il reste sur le banc. Je suis très content parce qu’il a accepté de travailler avec un de mes collaborateurs alors que les autres n’étaient pas là pendant la trêve. Cette semaine il s’est très bien entraîné. Et quand Greenwood pousse, s’engage physiquement et qu’il se sent bien, alors dans mon équipe, c’est lui qui joue et avec dix autres joueurs. Mais si Mason ne se sent pas bien, ne fait pas ce qui lui est demandé - pas parce que c’est un mauvais garçon - ce n’est pas le cas. Donc moi je fais mes choix et donc il reste sur le banc. Mais c’est facile et donc demain il jouera.» Il aura donc l’occasion de réduire la distance avec Ousmane Dembélé au classement des buteurs de Ligue 1, désormais leader avec 6 unités d’avance.

