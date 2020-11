Man City : Guardiola est fou de Ferran Torres

Cet été, Manchester City a de nouveau cassé sa tirelire pour recruter certains éléments à l'image de Nathan Aké ou Ruben Dias. Les Skyblues ont aussi misé un peu plus de 20 millions d'euros sur le jeune et prometteur talent de Valence, Ferran Torres (20 ans). Un élément dont est fou Pep Guardiola.

En conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol a confié : «je suis plus que satisfait de ses performances sur le terrain, mais également de son comportement dans le vestiaire. Il est humble et c'est un garçon timide, aimé par tous. Il est généreux. Il est jeune donc il n'est pas venu avec beaucoup de prestige (au moment de son transfert) et il est resté tel que nous l'avions connu. Nous sommes plus que ravis de lui sur et en dehors du terrain».