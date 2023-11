Trabzonspor : le but zlatanesque de Paul Onuachu

Prêté par Southampton à Trabzonspor, Paul Onuachu s’est offert un but totalement dingue, vendredi soir, face au Konyaspor de Paul Bernardoni. Auteur d’un doublé lors de la victoire (2-1) des siens, l’attaquant nigérian de 29 ans (19 sélections) a surtout fait parler de lui en inscrivant ce qui restera sûrement comme l’un des plus beaux buts de l’année.

Sur un centre dans la surface, Onuachu s’est, en effet, placé dos au gardien pour résister au retour de son défenseur, avant de lever sa jambe droite à hauteur de sa poitrine et envoyer un missile de la semelle sous la barre de l’ancien portier angevin. Une réalisation exceptionnelle rappelant les plus belles heures d’un certain Zlatan Ibrahimovic. Héros du soir, Onuachu totalise désormais six buts en huit apparitions avec Trabzonspor, troisième du championnat turc.