Karim Benzema roi de Madrid, le message fort de Pep Guardiola à Jack Grealish

Benzema trône sur Madrid

À Madrid, le derby a livré son verdict et il y a en un qui règne sur la ville, c'est Karim Benzema. Le Français a été l'auteur d'un but exceptionnel pour l'ouverture du score contre l'Atlético et a été l'un des grands monsieur de la victoire du Real Madrid (2-0). Pour AS, il est tout simplement «irrésistible» ! «Les Madrilènes sont toujours en feu et ont huit longueurs d'avance sur Séville, neuf sur le Betis, 13 sur l'Atlético et la Real Sociedad et 18 sur le Barca.» Le duo Benzema-Vinicius a encore fait des dégâts que le quotidien juge comme «létal». Les Merengues ont enchaîné une dixième victoire consécutive. «Irrésistible», un mot qui revient aussi en Une de Marca qui estime que «l'équipe la plus solide de Madrid peut s'emparer du titre après avoir remporté le derby.» Et ça, c'est grâce à un grand KB9 !

Guardiola maintient sa confiance en Grealish

En Angleterre, une star n'est pas encore au rendez-vous c'est Jack Grealish. Recrue la plus chère du mercato estival de Manchester City, l'Anglais n'a pas encore donné sa pleine mesure chez les Cityzens. Depuis le début de la saison, le milieu offensif n'a inscrit que deux buts et délivré 3 passes décisives… Mais Pep Guardiola ne s'inquiète pas comme le reprend le Manchester Evening News sur sa Une. «Grealish va devenir bon», a déclaré l'Espagnol. «Un jour, il débloquera, il marquera. Jack est un joueur dont la prise de décision est toujours très bonne.» Bref, Guardiola défend son joueur et croit en lui alors que Kevin de Bruyne connaît également une période de moins bien cette saison. Chez l'autre Manchester, à United, ce sont les cas de Covid qui inquiètent le club. Comme le relaye le Daily Mail, «le match des Red Devils contre Brentford, mardi soir, est compromis par le Covid.» Une mauvaise nouvelle…

L'Inter prend la tête

En Italie, l'Inter n'a pas raté le coche en s'imposant (4-0) contre Cagliari hier soir. Une belle victoire qui permet aux Nerazzurri de reprendre la tête de la Serie A. Pour le Corriere dello Sport : «L'Inter va plus vite. Les champions d'Italie sont aux commandes, seule l'Atalanta tient le rythme.» Même son de cloche pour Tuttosport qui rappelle qu'il y a «deux dépassements : L'Inter sur le Milan et l'Atalanta devant Naples.» Enfin pour La Gazzetta dello Sport avec ce 4-0, l'Inter a livré un véritable «show». Bref, l'équipe de Simone Inzaghi est au rendez-vous cette saison et ne va pas lâcher son titre si facilement.