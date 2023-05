Bayern Munich : Thomas Tuchel force pour Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Il est de retour. Après une belle première partie de saison sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a malheureusement connu une nouvelle blessure musculaire, fin janvier face à Girona. Une absence terrible pour le joueur, mais aussi pour le FC Barcelone, puisque le Français était assez performant, avec 5 buts et 5 passes décisives en 18 apparitions en Liga. L’entraîneur catalan adore le joueur et apprécie son profil de joueur capable de faire des différences balle au pied, assez rare au FC Barcelone.

Apparu à deux reprises depuis - face au Betis puis Osasuna - le Français va logiquement avoir besoin de quelques matchs supplémentaires pour retrouver le rythme, mais son retour est vu comme une sacrée aubaine par les supporters, alors que le Barça a montré de sacrées limites au niveau de l’animation offensive ces derniers temps. La donne a changé, clairement. Un temps conspué à Barcelone, Dembouz est aujourd’hui plutôt aimé.

Tuchel en rêve

Mais pour combien de temps encore ? Alors qu’il n’a prolongé que jusqu’en 2024 et que sa clause libératoire ne sera que de 50 millions d’euros cet été, le Barça est dans une position délicate vis à vis de la suite de la carrière du joueur. Les Catalans souhaitent le prolonger, sans surprise, mais le joueur formé au Stade Rennais risque d’avoir beaucoup de prétendants.

Comme l’explique Mundo Deportivo, Thomas Tuchel rêve de l’avoir sous ses ordres à Munich et il a demandé son recrutement à la direction bavaroise. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Borussia Dortmund, quand Dembouz avait impressionné l’Allemagne et l’Europe, et le coach allemand serait logiquement très heureux de le retrouver. Le Barça n’a pas l’intention de s’en séparer, mais avec cette clause aussi basse, il n’aura peut-être pas son mot à dire…