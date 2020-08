PSG : la réaction à chaud d'Angel Di Maria

Désigné homme du match par l'UEFA et par la rédaction Foot Mercato, Angel Di Maria, auteur de deux passes décisives et un but en demi-finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig, s'est présenté au micro de RMC au coup de sifflet final. Le milieu offensif argentin, absent pour cause de suspension lors du quart de finale contre l'Atalanta, a dit toute sa joie.

« On est très content. L'équipe a fait un grand travail, un grand match, on a fait l'histoire du club en allant en finale de la Ligue des Champions. C'est très important pour nous. Si on continue comme aujourd'hui, ça nous aidera pour la finale. (…) Maintenant ça va être dur de dormir ce soir, avec la finale en tête. L'important, c'est de travailler le match. On a lu beaucoup de choses ces derniers temps mais on voit bien que le championnat de France et celui d'Allemagne sont d'un très bon niveau. On était meilleur que les autres ligues », a-t-il déclaré.