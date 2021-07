Olivier Giroud proche de l'AC Milan

Olivier Giroud devrait bel et bien quitter Chelsea cet été après 3 ans et demi de bons et loyaux services. Retenu à plusieurs reprises par les Blues, il devrait cette fois-ci obtenir l'autorisation de partir.

Comme le rapporte Sky Italia ce jeudi, l'AC Milan est dans la dernière ligne droite des négociations avec le club londonien. Une petite indemnité de transfert est attendu pour le rachat de la dernière année de contrat. Longtemps courtisé par l'Inter, c'est donc finalement chez le voisin milanais que l'attaquant français de 34 ans pourrait poursuivre sa carrière.