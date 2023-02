Real Madrid - Atlético : la soirée noire de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le football peut aller très vite. Ce mardi, Karim Benzema marchait sur l’eau avec un doublé face à Liverpool en Ligue des Champions dont un but délicieux dont il a le secret. Ce samedi, dans le derby madrilène, il a traversé la rencontre sans peser un seul instant dans le jeu de son équipe. Ce qui n’est pas du tout dans son habitude. Titulaire sur le front de l’attaque avec Asensio et Vinicius, KB9 espérait se montrer encore décisif face à l’Atletico de Madrid. Et il le fallait face à des Colchoneros qui ne comptaient pas du tout aider le Real Madrid dans la course au titre.

Mais après avoir marqué 12 buts en 12 matches sur l’année 2023, Karim Benzema est resté muet ce samedi soir et ce n’est pas pour rien si son équipe n’a pu récupérer qu’un petit point malgré une supériorité numérique pendant près d’une demi-heure. Pendant toute la rencontre, le Français a subi le très gros impact physique de Savic, Hermoso ou encore Gimenez sans jamais exister. Même dans sa connexion technique avec Vinicius, il a semblé en dessous en ne décrochant que très peu. Il a terminé la rencontre sans aucun tir tenté.

Trop léger physiquement

Le dernier Ballon d’Or 2022 a d’ailleurs été le joueur du Real Madrid ayant touché le moins de ballons dans cette rencontre (27). Une anomalie quand on sait qu’il adore décrocher pour initier les offensives. Courtois (31) ou même Tchouameni (29), entré à l’heure de jeu, ont touché plus de ballons que lui ce samedi soir. De quoi montrer le très faible apport de Benzema dans une rencontre ou son équipe avait grandement besoin de liant offensif. Le tout jeune Alvaro, entré en attaque pour apporter plus de poids, s’est d’ailleurs vite illustré en égalisant (84e, 1-1).

De retour de blessure il y a moins de deux semaines, l’international français semble avoir besoin de souffler après avoir enchaîné deux matches à haute intensité en 4 jours. Et la performance du jour devrait relancer le débat sur l’importance d’avoir un banc de qualité. Car Carlo Ancelotti va devoir faire souffler plus souvent son joueur s’il veut pouvoir l’avoir à 100% lors des échéances importantes, notamment en Ligue des Champions. Mais avec un banc très peu fourni offensivement, le technicien italien n’a pas non plus vraiment le choix et sait qu’un Benzema en méforme contraint l’équipe à des miracles à chaque fois. Mais le non-match du Français ce samedi devrait alerter son staff.