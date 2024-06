PSG : Layvin Kurzawa raconte son transfert avorté à Nantes

Désormais sans club, Layvin Kurzawa s’est livré dans un entretien chez nos confrères de L’Equipe au sujet notamment de son transfert au FC Nantes qui est tombé à l’eau au dernier mercato d’hiver : «Au dernier jour du mercato, Moussa Sissoko, qui est un pote, m’appelle pour me dire que le club voudrait entrer en contact avec moi. J’ai dit : 'Aucun problème, qu’ils m’appellent’. Je leur explique que j’irais là-bas avec grand plaisir pour six mois. À Nantes, ils étaient hyper surpris. Je n’avais qu’une seule envie, rejouer au foot. J’ai appelé Luis Campos pour lui demander si c’était possible d’aller à Nantes. Il m’a dit : 'Bien sûr, je suis content pour toi’et qu’il n’y aurait aucun problème pour régler la question salariale», a d’abord expliqué le joueur français.

Finalement, un couac s’est invité dans les négociations à la dernière minute : «J’ai mis les deux clubs en relation, j’avais préparé ma valise, mais je n’ai plus eu de nouvelle jusqu’à 22 heures. Et Nantes me dit qu’ils ont finalement préféré faire un joueur à l’achat, alors que ça n’a pas été le cas (Nicolas Cozza a été prêté sans option d’achat par Wolfsburg, NDLR). Je n’ai pas apprécié. Dire qu’ils m’ont recontacté récemment», a conclu l’ancien joueur de Monaco. En attendant de recevoir des coups de fil, Kurzawa se tient prêt.