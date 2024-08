A quoi joue Brest avec Layvin Kurzawa ?

Grâce à son apparition en fin de match contre Strasbourg le 21 octobre 2023 lors de la 9e journée, Layvin Kurzawa a été sacré champion de France avec le Paris Saint-Germain, pour la 5e fois de sa carrière. Mais ce qui compte le plus aux yeux du latéral gauche âgé de 31 ans, c’est de retrouver du temps de jeu et le plaisir de fouler régulièrement une pelouse.

Revenu en forme après un été studieux où il s’est entrainé sans relâche à Monaco, il s’est donné les moyens de rebondir avec succès au sein du club qui lui donnera sa chance. Les pistes existent, et elles n’ont pas toutes séduit le joueur, à l’image du club qatari d’Al-Wakrah. L’international français souhaite prioritairement rester en Europe, et le club portugais de Famalicao, actuel 3e du championnat, s’est mis sur les rangs.

Kurzawa est prêt à rejoindre Brest

Un autre club a coché le nom du désormais ex-Parisien. Il s’agit du Stade Brestois, qui, rappelons-le, est qualifié pour la Ligue des Champions et son nouveau format. Le club breton a surtout perdu Bradley Locko, le titulaire du poste, victime d’une rupture du tendon d’Achille à l’entraînement, pour la quasi-totalité de la saison. Et son remplaçant Jordan Amavi a pris l’eau face à l’OM et Greenwood lors de la première journée.

Un renfort est attendu à ce poste, et des discussions ont eu lieu avec l’agent de Layvin Kurzawa depuis plusieurs jours maintenant. L’entraîneur Eric Roy a même déjà échangé avec le joueur, qui a dit sa motivation à l’idée de rejoindre Brest, et ce sans même avoir évoqué le volet financier. Kurzawa n’en fait pas une question d’argent, et il sera accessible aux finances brestoises. De plus, il n’aura aucun problème à évoluer avec Jordan Amavi (nldr: des photos d’une altercation entre les deux hommes lors d’un Classique PSG-OM est ressortie sur les réseaux sociaux ces derniers jours). Mais pour l’instant, c’est le statu quo du côté de la direction du club, qui gère plusieurs dossiers en parallèle et qui fait trainer en longueur l’ancien international tricolore.