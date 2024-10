Chelsea : l’énigme Marc Guiu

Le FC Barcelone l’a encore mauvaise. L’un des symboles de sa formation, Marc Guiu, a préféré quitter le club l’été dernier pour aller se fixer dans l’effectif ultra-compétitif de Chelsea. Pire encore, les Anglais n’ont déboursé que 6 M€, soit le montant de la clause libératoire de l’attaquant pour s’offrir ses services, qui était alors sous contrat jusqu’en 2025. Un montant ridicule favorisé par un manque de rigueur de la part des Catalans, lesquels n’ont pas réussi à faire prolonger leur ancien joueur à temps et à faire grimper, dans le même temps, sa clause libératoire.

L’avenir de l’international U19 espagnol s’annonçait pourtant radieux à Barcelone. Le monde l’a découvert en octobre 2023 lorsqu’il marquait l’unique but du match de son équipe contre l’Athletic Bilbao à peine 30 secondes après ses débuts professionnels. L’attaquant au profil atypique pour un joueur formé à la Masia - 1,87m pour 83 kg - devenait alors à 17 ans et 291 jours le plus jeune joueur à marquer pour le Barça en Liga au XXIe siècle. Il sortait alors d’un bel Euro U17 durant lequel il a frappé à 4 reprises, éliminé en demi-finale par la France (3-1), malgré un but d’un certain Lamine Yamal.

Un départ surprenant du Barça pour Chelsea

Deux mois après ses glorieux débuts chez les pros, il remettait le couvert en Ligue des Champions cette fois contre le Royal Antwerp. La suite fut plus délicate pour lui, notamment après la venue de Vitor Roque en janvier. Sa situation contractuelle n’a pas arrangé son cas non plus. Durant la seconde partie de saison, il a passé la majorité de son temps entre bancs de touche en équipe première (7 apparitions au total, deux buts) et matchs en équipe réserve. Sa décision est prise, Guiu s’en va à Chelsea où la concurrence est pourtant démentielle, surtout pour un jeune joueur en quête de temps de jeu.

« Le club a un plan très intéressant avec beaucoup de jeunes joueurs passionnants et je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Je pense que c’est une équipe très talentueuse, pleine de joueurs de haut niveau qui sont très jeunes, qui ont beaucoup de qualité et qui ont beaucoup à offrir » disait-il lors de sa signature. L’Espagnol fait bien partie des plans de son nouveau club, même s’il est question un temps d’un prêt, mais Enzo Maresca, qui a l’embarras du choix, ne compte pas vraiment sur lui. Le joueur désormais âgé de 18 ans est vite dépassé dans la hiérarchie par Nicolas Jackson et Christopher Nkunku, plus expérimentés et plus chers également.

Aucune apparition en Premier League depuis le 18 août

Le système en 4-2-3-1 de son entraîneur ne lui facilite pas la tâche non plus, là où ses concurrents directs et indirects offrent davantage de polyvalence. Après 23 minutes de jeu lors de la 1ère journée de Premier League (défaite 2-0 contre Manchester City), la recrue a complètement disparu, d’abord du onze de départ, puis carrément des feuilles de match. Heureusement, il peut se rattraper avec la League Cup (14 minutes) et la Ligue Europa Conférence. Mais sur la scène continentale, ça ne se passe pas très bien non plus, à l’image de la double confrontation face au Servette de Genève lors du tour de barrage.

Titulaire à l’aller comme au retour, l’attaquant déjoue et manque même une situation hallucinante à Stamford Bridge. « Je lui ai simplement dit qu’il n’aimait pas les buts faciles, tentait de rassurer Maresca après le match. C’est un 2006, c’est le plus jeune de l’effectif, mais la façon dont il travaille et court… ce raté n’a pas d’importance. Il va marquer, c’est certain. » Encore faut-il jouer, lui qui cumule 168 minutes et cinq apparitions. « Depuis le début de la saison, nous utilisons Nicolas (Jackson) devant. Son style répond parfaitement à notre manière de jouer. Mais ça ne veut pas dire qu’on n’utilisera pas Marc (Guiu) ou Christopher (Nkunku) en numéro 9. On peut toujours changer. Cela dépendra des matchs » poursuivait Maresca, plus tard en septembre.

Laporta : « il n’y a pas d’autre endroit comme le Barça »

Le Français est, lui aussi, en manque de temps, mais il a des circonstances atténuantes. L’ancien Parisien sort d’une saison quasi blanche, après avoir déjà connu des soucis physiques lors de sa fin d’aventure à Leipzig. Il est le premier nom en sortie de banc et reprend progressivement là où Guiu va devoir mettre les bouchées doubles pour tenter de renverser la hiérarchie. Résultat, Joan Laporta a pris sa revanche cette semaine. « Chelsea est arrivé et a payé la clause de Marc Guiu. Pour tous les joueurs qui veulent quitter le Barça, les portes sont ouvertes. Mais il n’y a pas d’autre endroit comme le Barça. Ils s’en rendront compte plus tard. »