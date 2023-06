Mercato : 4 portes se ferment pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Le grand perdant. Chaque été, Harry Kane (29 ans) est dans le viseur des meilleures écuries de la planète football. En 2021, il était tout proche de rejoindre Manchester City, qui avait formulé une offre importante. Mais Tottenham avait refusé. L’été dernier, Manchester United et le Bayern Munich avaient tâté le terrain. Mais l’avant-centre était resté chez les Spurs. En 2023, l’international anglais est encore dans le viseur de plusieurs clubs européens.

En Angleterre, Chelsea où officie Maurico Pochettino a un œil sur lui. Mais c’est surtout Manchester United qui s’est montré le plus intéressé. En Allemagne, le Bayern Munich est revenu à la charge. En France, le PSG a fait de lui une priorité. Même chose pour Carlo Ancelotti, qui voit en lui un joueur capable de succéder à Karim Benzema. Courtisé un peu partout, Kane présente aussi l’avantage d’être libre en juin 2024. En position de force, il peut forcer son départ et rejoindre un club d’un calibre supérieur.

À lire

JT Foot Mercato : le mercato bourbier de Manchester United !

Kane pourrait encore rester à quai

Mais cela pourrait finalement ne pas être le cas. Certains prétendants sont refroidis par les demandes des Londoniens, à savoir environ 115 millions d’euros, et/ou par son salaire de 20 millions d’euros par an. C’est le cas du Real Madrid, qui a temporisé sur ce dossier avec l’annonce de Kylian Mbappé. Même chose pour le Bayern Munich qui estime que ce montant est bien trop important pour un joueur libre dans un an. Si Paris est toujours là, ce ne serait pas la destination favorite du footballeur qui préfère Madrid ou la Premier League, selon diverses sources.

La suite après cette publicité

Mais Tottenham n’est pas chaud pour le vendre à un concurrent anglais, notamment Chelsea. Concernant MU, c’est la même chose. Le Daily Mail et Skysports expliquent qu’il est peu probable que les Red Devils formulent une offre pour lui cet été. Ils savent que le président Daniel Levy, en plus d’être dur en affaires, est réticent à l’idée de leur vendre. Pour cette raison, les pensionnaires d’Old Trafford sont déjà en train d’explorer sérieusement d’autres pistes, notamment celles menant à Rasmus Hojlund et Victor Osimhen. Un nouveau coup dur pour Harry Kane pour qui les mercatos se suivent et se ressemblent.