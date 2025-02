La FFF snobe Kylian Mbappé

C’est un dossier qui commence à traîner. Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est en plein litige avec son ancien club, le PSG. L’attaquant du Real Madrid réclame 55,4 millions d’euros que le club de la capitale n’a pas payés, furieux de son départ vers le club madrilène (une prime à la signature de 36,6 millions d’euros, les salaires et primes d’éthique d’avril, mai et juin 2024). La commission juridique de la LFP puis la commission paritaire d’appel de la Ligue avaient donné raison à l’attaquant de 25 ans dans ce dossier.

Mais depuis, le PSG n’a toujours pas payé et le clan Mbappé avait décidé de saisir la commission de discipline de la FFF pour faire appliquer les décisions. Problème, la fédération a botté en touche, expliquant que le PSG avait saisi le tribunal judiciaire de Paris et qu’elle ne pouvait donc pas trancher. Selon les informations de L’Équipe, l’avocate du joueur a saisi la commission supérieure d’appel de la FFF. Mais depuis, rien n’a bougé et la FFF n’a même pas fixé une date d’audience. De quoi pousser le conseil du joueur à écrire à nouveau à la FFF pour signaler l’absence de réaction dans ce dossier et rappeler que le PSG cherche à gagner du temps. Mais selon le quotidien français, la Fédération française ne souhaite pas vraiment se mêler de cette affaire et estime que ce sera aux Prud’hommes de trancher.