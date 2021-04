PSG, Discipline : Neymar connaît sa sanction

La suite après cette publicité

Cette semaine, le Paris SG joue une partie de sa saison. Samedi dernier, les Parisiens se sont inclinés contre le Lille Olympique Sporting Club (0-1), laissant ainsi les Dogues prendre le large avec trois points d'avance en tête de la Ligue 1. Cela se complique d'autant qu'il ne reste que sept rencontres à jouer cette année. Ce mercredi, ils affrontent en quart de finale aller de la Ligue des Champions le Bayern Munich.

Mais revenons aux compétitions domestiques. Trois points de retard, ce n'est pas si grave. Mais cela peut le devenir si on doit se passer de l'une de ses stars pour certains des sept ultimes matches de cette édition 2020-2021 de Ligue 1. Et tout cela est possible. Comme dit plus haut, le Paris SG a laissé des plumes au Parc contre Lille, car, en plus de la défaite, ils ont vu Neymar se faire exclure.

Neymar sera absent quelques matches

Deux petits cartons jaunes. Cela aurait dû en rester là et il n'aurait écopé que d'un match de suspension (contre Strasbourg). L'ennui, c'est qu'il a aussi tenté d'en découdre avec le joueur qui était avec lui dans la première altercation, Tiago Djaló. Tout cela a été cosigné dans le rapport d'après-match et donc devait valoir au Brésilien une suspension un brin plus sévère que le seul et unique match de suspension pour deux cartons jaunes. Ce mercredi soir, la commission de discipline a tranché.

« Réunie le 7 avril 2021, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : trois matchs de suspension dont un match avec sursis pour Neymar JR (Paris Saint-Germain) », peut-on lire sur le compte-rendu de la commission de discipline de la LFP. Avec cette sanction, l'international auriverde va donc manquer le déplacement à Strasbourg ce week-end, mais aussi la réception de l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, le 18 avril prochain. Mauricio Pochettino devra lui trouver la bonne solution pour remplacer son numéro 10 si important.