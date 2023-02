Vidéo : la sortie hasardeuse d’Ederson sur le but égalisateur de Gvardiol face à Manchester City

Manchester City affronte en ce moment-même le RB Leipzig sur le rectangle vert de la Red Bull Arena dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Si Riyad Mahrez avait ouvert le score en première période, le RBL a profité du positionnement étrange d’Ederson pour égaliser.

En effet, le gardien de but brésilien, voulant probablement protéger son premier poteau, a laissé Joško Gvardiol se détendre tranquillement à l’entrée de la surface de but pour propulser le ballon de la tête dans les filets mancuniens et remettre les deux formations à égalité.

