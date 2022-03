Dani Alves conseille une recrue au Barça

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone devrait vraisemblablement perdre Ousmane Dembélé à la fin de saison, sauf retournement de situation et prolongation de contrat du français. Pour le remplacer les Blaugranas ont ciblé deux ailiers brésiliens rapides et techniques. Le premier, Raphina, évolue à Leeds, et le Barça aurait même déjà formulé une offre de 35M€, ce qui mettrait le club anglais dans l'embarras.

Le second, Antony, réalise une très bonne saison à l'Ajax Amsterdam et possède un soutien de choix dans le vestiaire catalan selon Mundo Deportivo. En effet, Daniel Alves a partagé le vestiaire de São Paulo entre 2019 et 2020 avec l'actuel amstellodamois. Le latéral pousserait même en interne pour que le club recrute son compatriote. La valeur du joueur est estimé à 40M€, mais il est peu probable que Barcelone s'offre les deux joueurs à la fois.