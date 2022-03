AC Milan : Zlatan Ibrahimovic ne partira pas sans un dernier trophée

La suite après cette publicité

Interviewé lors de la présentation de son livre Adrénaline, le buteur de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic a évoqué son avenir. Le Suédois de 40 ans, qui enchaîne les problèmes physiques, ne compte pas pour autant rendre les armes et prendre sa retraite sans avoir remporté un dernier trophée. Son club, le Milan, est actuellement deuxième de Serie A à égalité avec le Napoli, leader, et est encore engagé en Coupe d’Italie.

« Mon avenir, c'est le football, mon monde, c'est le football. Je suis désolé si je ne peux pas jouer pour le moment, et cela me fait beaucoup de mal, surtout maintenant que l'équipe va bien, même si moins bien dans les deux derniers matchs. Je veux être là et aider l'équipe, depuis que je suis arrivé ici, nous avons fait de grandes choses et maintenant il ne manque plus qu'une chose : gagner des trophées. Nous nous battons et travaillons pour cela, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je gagne avec cette équipe » a déclaré Ibrahimovic. L'AC Milan affronte l’Inter Milan mardi soir en demi-finale aller de Coupe d’Italie.