«Il faut aller chercher ces trophées» : la Coupe de France est la nouvelle obsession de l’OM

Pas de répit pour l’Olympique de Marseille. Après avoir renversé l’Olympique Lyonnais au terme d’un Olympico spectaculaire dimanche en Ligue 1 (3-2), les joueurs d’Habib Beye enchaînent avec un quart de finale de Coupe de France face au Toulouse. Une compétition que les Phocéens n’ont plus gagné depuis 1989. Présent en conférence de presse, Geoffrey Kondogbia a clairement affiché l’ambition du club phocéen. « Je veux la Coupe de France, c’est naturel, même si c’est vrai que les derniers résultats sur cette compétition n’ont pas été à la hauteur du club. Mais on doit se tenir responsables, être tranquille par rapport à ça, être conscient des enjeux. Et puis, tout donner pour essayer de remporter cette compétition. On leur prend de manière naturelle en assumant les responsabilités et en sachant que dans le football tout est arrivé. »

Habib Beye a quant à lui été interrogé sur les objectifs de fin de saison de l’OM, aussi bien en championnat avec le podium, qu’en Coupe. Pour le néo-technicien olympien, une chose est claire : pas question de choisir entre l’une des deux compétitions. « On va jouer les deux à fond, il n’y a pas le choix du roi. (…) Il faut aller chercher ces trophées-là, il faut aller chercher ces objectifs-là. Match après match, avec celui de Toulouse. (…) C’est un quart de finale de Coupe de France à domicile qui sera difficile, mais qu’on veut absolument bien négocier parce qu’il est important pour nous d’aller sur les objectifs les plus élevés pour le club. (…) Mais il n’y a pas du tout de priorité. Il faudra qu’on soit tout aussi performants qu’on l’a été contre Lyon pour espérer aller en demi-finale », a-t-il assuré.

Beye refuse de choisir entre le podium en Ligue 1 et la Coupe

Relancé sur l’absence de Coupe de France depuis 1989 et l’élimination du Paris Saint-Germain, Beye a recentré le débat sur son groupe. Hors de question de se définir par rapport au parcours parisien : l’objectif est interne et assumé. « Je ne vois pas l’OM en fonction de ce qu’a vécu le Paris Saint-Germain dans une compétition. Ce qui est sûr, c’est que le trophée le club ne l’a pas gagné depuis très longtemps et donc ça doit être un objectif majeur pour nous comme l’est le championnat. On mettra toute notre énergie pour ça et surtout, je pense qu’il est important qu’on fixe des objectifs très élevés… Mais cette motivation, il y a d’autres équipes qui l’ont qui sont encore engagées dans cette compétition. À nous d’être très motivés pour cet objectif-là. »

Avant de poursuivre sur l’objectif "podium" en championnat : « on sait que c’est très important pour le club, pour le propriétaire. On l’a dit : c’est à nous d’avoir justement cette sérénité pour bien vivre ces moments-là et match après match, aller chercher ses objectifs-là, mais on est très très loin encore. Oui, on veut aujourd’hui faire une saison parfaite et aller chercher les points qu’il nous faudra en Ligue 1 et ce challenge de la Coupe de France. Mais Toulouse va venir ici avec la même ambition et c’est à nous d’être meilleurs que l’adversaire. » Il faudra le montrer demain soir au stade Vélodrome.