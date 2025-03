OM : le cas Mason Greenwood commence à inquiéter

«Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas. S’il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant. Il doit être régulier dans son impact mais aussi ses performances. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c’est quelque chose que je n’aime pas». Voici ce que déclarait Roberto De Zerbi au sujet de Mason Greenwood, quelques heures seulement avant la réception du RC Lens pour le compte de la 25e journée de L1.

La suite après cette publicité

Visiblement frustré par le rendement de son protégé - et ce malgré les 16 buts et 3 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues du principal concerné - le technicien a d’ailleurs décidé de joindre le geste à la parole. Samedi soir, lors de la réception du RC Lens, l’ancien technicien de Brighton décidait ainsi de se passer des services du natif de Bradford, préférant associer Bilal Nadir et Adrien Rabiot en soutien d’Amine Gouiri. Un coaching finalement perdant puisque l’OM s’est incliné d’une courte tête (0-1) et se retrouve désormais sous la pression de l’OGC Nice, qui défie l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, RDZ préférait toutefois relativiser, qui plus est après un match où les Olympiens ont dominé les Lensois dans les grandes largeurs.

Une entrée fantomatique…

«On a fait un match suffisant pour pouvoir le gagner, même si ça n’était pas notre meilleur match de la saison. Eux ont joué à neuf sur 25-30 mètres. On a eu les occasions nécessaires pour débloquer le match, mais on ne l’a pas fait. On méritait de gagner mais ceci dit, on n’est pas au mieux en ce moment. On doit rester unis et confiants pour préparer Paris et les autres matches. On va devoir se battre jusqu’au bout pour atteindre l’objectif. Maintenant on se retrousse les manches. On aurait pu centrer plus, provoquer plus, trouver plus Gouiri. On a manqué un peu de qualité dans les 25 derniers mètres. on doit retrouver un peu de qualité physique et technique», indiquait ainsi le coach phocéen. Oui mais voilà, outre la défaite, la nouvelle prestation fantomatique de Mason Greenwood a de quoi questionner.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 49 25 +22 15 4 6 52 30 8 Lens 36 25 +1 10 6 9 30 29

Entré à la pause en lieu et place d’Amar Dedic, l’ex-joueur de Manchester United a, en effet, livré une seconde période très décevante. Avec 9 ballons perdus, 1 petit dribble réussi et 2 duels remportés, le numéro 10 de l’OM a semblé manquer d’envie et n’a clairement pas pesé sur cette rencontre, au même titre que Luis Henrique, lui aussi laissé sur le banc au coup d’envoi. «Luis Henrique et Mason Greenwood (qui ont débuté sur le banc) ne sont pas à 100 % de leur condition physique», justifiait alors De Zerbi face aux journalistes. Indiscutable depuis son arrivée dans la cité phocéenne et à la tête de statistiques plus qu’honorables, Mason Greenwood va malgré tout devoir se réveiller dans les semaines à venir, au risque de voir sa place dans le onze marseillais de plus en plus discutée. Première réponse attendue ? Dimanche prochain lors du Classique face au PSG !