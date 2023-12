Florian Thauvin veut revenir en Ligue 1 !

Samedi 23 décembre le Torino affronte l’Udinese, au Stadio Olimpico Grande Torino dans un match opposant le 10e de Serie A au 17e qui s’achève finalement sur le score de 1-1. Une rencontre à laquelle participe Florian Thauvin, remplaçant au coup d’envoi et qui entre pour les 13 dernières minutes de la rencontre. Une habitude désormais pour le champion du monde 2018, qui enchaîne un troisième match remplaçant au sein d’une équipe moribonde, qui flirte avec la zone de relégation.

Mais comment un joueur qui a longtemps été une star de Ligue 1 et qui était encore un titulaire indiscutable de l’OM il y a 2 ans et demi en est arrivé là ? La faute sans doute à des choix sportifs contestés et contestables. S’il part au Mexique pour découvrir un nouveau championnat, c’est surtout pour une très lucrative proposition. Quand il revient en Europe, il n’a guère que l’Udinese (alors 7e de Serie A) pour le relancer puisqu’à ce moment-là, aucun club français ne lui ouvre sa porte malgré une ambition intacte et des émoluments clairement revus à la baisse, comme il l’a expliqué dans une interview accordée au Canal Football Club il y a quelques jours. « Je suis arrivé à l’Udinese parce qu’il n’y a pas un club français qui m’a tendu la main. J’ai parlé avec un président de L1 et je lui ai dit que le salaire ne serait pas un problème parce que j’aime le foot. »

Un joueur conscient que son image est écornée et qui veut prouver qu’il n’est pas fini

12 mois plus tard, Thauvin, qui totalise 3 buts et 3 passes décisives avec une équipe seulement 17e de Serie A, a perdu sa place de titulaire, la faute notamment à l’arrivée d’un nouveau coach et au schéma tactique en 3-5-2 peu adapté aux qualités de l’attaquant international tricolore de 30 ans. Sans avenir dans le Frioul, l’ancienne star de l’OM veut partir et vise un retour en Ligue 1. Selon nos informations, Thauvin est conscient que son image est écornée et veut prouver aux gens qu’il n’est pas fini et qu’il a encore beaucoup à donner dans une Ligue 1 en manque de joueurs spectaculaires, qui ne pourrait que se réjouir de bénéficier du talent d’un tel joueur quand il est à 100 %.

Physiquement au point, le joueur de l’Udinese (qui a été titularisé à 11 reprises sur 17 matches disputés toutes compétitions confondues) n’a plus aucune gêne à sa cheville. Il veut donc retrouver les terrains de l’hexagone et vise ni plus ni moins qu’un retour en Équipe de France. Mais pour aller où ? Comme il l’a évoqué sur Canal+, l’ancien Marseillais n’a donc pas fait du salaire une priorité. Il dispose d’un jeu particulier qui ne peut pas correspondre à tous les clubs. Si la question d’un retour à l’OM est forcément sur la table et a été discutée en interne à Marseille, le schéma tactique de Gennaro Gattuso et les finances exsangues du club phocéen ne sont guères favorables actuellement.

Il subsiste d’autres possibilités. D’autres clubs de Ligue 1 correspondraient bien plus aux qualités de l’ancienne idole de l’Orange Vélodrome (86 buts et 51 passes décisives en 259 matches avec l’OM). Des formations qui évoluent dans un schéma tactique bien plus adapté aux qualités d’un joueur dont l’expérience et le vécu feraient forcément du bien à des équipes qualitativement équilibrées, mais relativement jeunes. Un club comme Montpellier pourrait s’avérer pertinent. Enfin, s’il rate le train de la Ligue 1, il pourrait se tourner vers un autre championnat. La très spectaculaire Bundesliga et ses espaces pourraient être un terrain de jeu idéal pour l’attaquant tricolore. Une opportunité à ne pas négliger pour un Florian Thauvin seulement âgé de 30 ans, lui qui était, rappelons le, l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 de ces dernières années…