OM : Medhi Benatia évoque les rumeurs autour de Luis Henrique

Auteur de prestations en demi-teinte depuis la fin du mois de janvier, Luis Henrique est le symbole de cet Olympique de Marseille qui cale dans le sprint final et manque de réalisme, à l’image de son invraisemblable loupé contre Monaco. Interrrogé sur l’intérêt grandissant autour de l’ailier brésilien, le directeur sportif Mehdi Benatia a demandé plus de régularité à Luis Henrique. «Il y a du bruit autour de lui, il est convoité. Je l’ai reçu il y a deux semaines pour lui parler de la période actuelle et du fait que ce n’était pas satisfaisant. Mais Luis est un super garçon, il est positif, rigole tout le temps. Le problème, comme je le lui ai dit, c’est que s’il veut faire une grande carrière, à l’OM ou ailleurs, il va devoir faire plus», a déclaré l’ancien international marocain dans une interview accordée à La Provence

Benatia a poursuivi en expliquant que sa progression passerait par «des discussions et un travail quotidien avec le coach. Rendre le tableau plus noir qu’il ne l’est, ça ne va pas aider. Je ne vais pas vous dire que tout va bien, sinon on aurait 7 points d’avance. Il va falloir cravacher jusqu’au bout.» Cette saison, Luis Henrique a inscrit neuf buts et donné sept passes décisives en 31 rencontres avec l’OM.

