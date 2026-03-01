OM : la superbe égalisation d’Igor Paixao contre l’OL

L’OM reçoit actuellement l’OL au Stade Vélodrome pour un Olympico à forts enjeux pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont rapidement fait taire l’enceinte marseillaise, grâce à Corentin Tolisso (3e).

Rentré à la place de Quinten Timber au retour des vestiaires, Igor Paixao a permis au club phocéen de revenir dans la rencontre d’une frappe lointaine, touchée par Dominik Grief qui n’a pas pu empêcher le ballon de finir au fond des filets (53e). Cet Olympico est loin d’être terminé !