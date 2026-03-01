Ligue 1
OM : la superbe égalisation d’Igor Paixao contre l’OL
1 min.
@Maxppp
L’OM reçoit actuellement l’OL au Stade Vélodrome pour un Olympico à forts enjeux pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont rapidement fait taire l’enceinte marseillaise, grâce à Corentin Tolisso (3e).
La suite après cette publicité
Rentré à la place de Quinten Timber au retour des vestiaires, Igor Paixao a permis au club phocéen de revenir dans la rencontre d’une frappe lointaine, touchée par Dominik Grief qui n’a pas pu empêcher le ballon de finir au fond des filets (53e). Cet Olympico est loin d’être terminé !
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer