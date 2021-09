Mercato : le made in France plaît beaucoup à l'AC Milan

La suite après cette publicité

Après 7 ans d'absence, l'AC Milan s'apprête à retrouver la Ligue des Champions. Une anomalie pour ce club à l'histoire et au palmarès si riche. Pour ses retrouvailles avec la C1, le club italien a décidé de prendre un gros accent français. Durant ce mercato estival, les Rossoneri ont enregistré plusieurs arrivées dont la majorité est passée par la Ligue 1. Si Florian Thauvin, longtemps courtisé par Paolo Maldini, a finalement rejoint le Mexique, d'autres Tricolores ont quant à eux pris la direction de la Lombardie où leurs débuts se passent plutôt bien dirait-on.

On pense évidemment à Olivier Giroud, auteur d'un doublé le week-end dernier face à Cagliari, après avoir brillé durant la préparation. L'attaquant passé par Montpellier a pu se consoler avec ça, après avoir été écarté de l'équipe de France par Didier Deschamps durant la trêve internationale de septembre. Un rassemblement où a été convoqué Mike Maignan en revanche. Le gardien passé de Lille à Milan cet été est même passé devant Mandanda dans la hiérarchie en Bleus et il semble déjà trouvé ses marques en Italie. Le pari est pourtant loin d'être simple puisqu'il doit prendre la succession de Donnarumma.

La Ligue 1 inspire l'AC Milan

Durant ces derniers jours de mercato, les Rossoneri ont également fait revenir Tiémoué Bakayoko. Mis au placard depuis un moment à Chelsea, le milieu de terrain a fait son retour sous la forme d'un prêt de deux ans, lui qui avait déjà porté les couleurs de l'AC Milan durant la saison 2018/2019. Les dirigeants en avaient plutôt gardé un bon souvenir. Un autre joueur a signé son contrat avec le club avant de repartir aussitôt. Il s'agit de Yacine Adli. Le milieu de terrain a été transféré depuis Bordeaux pour environ 10 M€, avant d'être laissé en prêt en Gironde cette saison.

Fodé Ballo-Touré a lui posé ses valises à la mi-juillet. Arrivé en provenance de Monaco contre 5 M€, le latéral gauche connaît sa première expérience à l'étranger après avoir cumulé 108 matches de Ligue 1 entre l'ASM et le LOSC. Doublure d'un autre Français, Théo Hernandez, il n'a pas encore porté le maillot de sa nouvelle équipe en compétition officielle. Alessandro Florenzi est bel et bien Italien mais il évoluait en France au PSG la saison dernière, où la Roma l'avait prêté. La donne est plus ou moins la même pour Pietro Pellegri, prêté avec option d'achat par Monaco. Il faut croire que le championnat de France inspire les recruteurs.