Newcastle : mais que fait désormais Sandro Tonali ?

Tout était parti d’une information provenant du lanceur d’alertes Fabrizio Corona. Au début du mois d’août, «le paparazzi des VIP» - comme il se fait appeler en Italie -, avait rendu public l’addiction du joueur de la Juventus Nicolò Fagioli aux paris sportifs, une pratique absolument proscrite par le Code du Sport pour un joueur professionnel. En octobre, La Stampa allait encore plus loin et annonçait de son côté l’ouverture d’une enquête par le Parquet du Turin. Un véritable tsunami médiatique, et qui n’avait alors pas non plus épargné les deux internationaux italiens, Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali, également soupçonnés d’être tombés dans la tentation après la découverte de conversations les impliquant.

Si le premier a depuis échappé à une sanction, le joueur de Newcastle a lui reconnu sa culpabilité auprès de la justice. Circonstances aggravantes : il avait avoué avoir parié sur des matches de Brescia et de l’AC Milan lorsqu’il évoluait encore dans les deux équipes. Le couperet était alors tombé quelques jours plus tard avec une suspension de dix mois ferme, ainsi que huit mois de travaux d’intérêt général. Depuis, Tonali a pris la décision d’avancer dans la discrétion, loin des médias et des réseaux sociaux où il ne s’affiche plus depuis octobre. Pour autant, l’Italien reste toujours sous la menace de voir sa sanction empirer, dans le cas où le rapport de l’enquête de la FA mettait le doigt sur des pratiques de jeux d’argent effectuées après son transfert à Newcastle.

Des séances de suivi psychologique régulières

Selon The Athletic, Tonali bénéficie aujourd’hui d’un suivi psychologique pour lutter contre cette addiction aux jeux d’argent. Le joueur, brisé mentalement comme l’avait révélé la Gazzetta dello Sport en novembre, est désormais encadré par le docteur Ian Mitchell, nommé à la tête de la cellule psychologique de Newcastle en octobre, et par un addictologue basé à Rome et reconnu au pays. La presse italienne avait également révélé que le joueur s’était engagé à participer à des réunions de sensibilisation sur les dangers des paris en ligne. Au regard de son transfert important l’été dernier, l’international italien nourrit toujours l’ambition de retrouver les terrains. C’est pour cette raison qu’il suit également des cours d’anglais intensifs pour faciliter son adaptation dans son nouveau club.

S’il limite ses apparitions publiques, Tonali assiste régulièrement aux rencontres de Newcastle depuis la loge présidentielle de Darren Eales à St James’ Park. Dernièrement, il avait également reçu un appel visio d’Amanda Staveley, businesswoman et directrice du club, laquelle lui avait témoigné son soutien dans cette épreuve difficile. Mais malgré sa suspension de 10 mois, le natif de Lodi n’a pas mis le football entre parenthèses. The Athletic rapporte qu’il suit aujourd’hui un programme de réathlétisation aux côtés de Nick Grantham, spécialiste de la performance de son club, afin de se maintenir en forme. La semaine dernière, il avait même été aperçu lors d’un entraînement collectif des Magpies, mais à huis clos, condition sine qua none pour qu’il puisse y prendre part. Il faudra quand même attendre avant de revoir Tonali de retour à la compétition, même lors de simples matches amicaux. Selon le Daily Mail, Tonali ne sera pas autorisé à participer aux rencontres amicales de Newcastle cet été, lui qui manquera déjà un rendez-vous qu’il avait certainement coché sur son calendrier : l’Euro.