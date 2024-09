Le gros avertissement de la Liga aux supporters de l’Atlético de Madrid

Ce week-end, la Liga aura droit à l’un de ses grands rendez-vous de la saison avec le derby de Madrid ce dimanche à 21h. Alors que le Real sera privé de Kylian Mbappé, tous les yeux seront rivés sur Vinícius Júnior. Le futur Ballon d’Or 2024 sera également attendu au tournant en raison de ses antécédents avec le public du Civitas Metropolitano. Souvent pris pour cible par les supporters des Colchoneros, l’ailier brésilien s’était plaint d’un public qu’il juge raciste. Pour le choc de ce dimanche, les supporters de l’Atlético ont même lancé un appel pour qu’un maximum de personnes vienne au stade avec un masque. Un hashtag #MetropolitanoConMascarilla a même fait son apparition sur les réseaux sociaux. Face à cette menace, la Liga est montée au créneau ce samedi.

Dans un communiqué cinglant, le championnat annonce prendre des mesures contre les personnes qui se mêleront au mouvement ce dimanche : «LALIGA informe qu’elle procédera à la dénonciation formelle et demandera l’arrestation immédiate des instigateurs d’une campagne de haine visant à promouvoir des actes racistes et vexatoires lors du prochain match entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, prévu le 29 septembre 2024 à 21h00. (…) La LALIGA ne tolérera en aucun cas ce type de comportement. Ces actes sont non seulement préjudiciables à l’image du sport et de notre pays, mais représentent également une menace directe pour l’intégrité et le bien-être de tous les supporters. De même, du côté de LALIGA, nous tenons à souligner le comportement civique et exemplaire de la grande majorité des supporters, qui ont fait preuve d’un engagement ferme à l’égard des valeurs du sport. Nombre d’entre eux ont activement collaboré à l’identification des auteurs de crimes haineux dans le passé, comme ce fut le cas lors des regrettables incidents impliquant des cris racistes. Grâce à leur coopération, nous avons pu prendre les mesures nécessaires pour éradiquer de tels comportements et garantir un environnement respectueux dans le football.»