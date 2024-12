Ligue 1 : Monaco se relance contre Toulouse et réduit la distance avec le PSG

Relever la tête. Tel était le mot d’ordre des Monégasques, ce samedi, lors de la réception du Toulouse Football Club pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Après deux revers consécutifs contre Benfica puis face à l’OM, les hommes d’Adi Hütter espéraient retrouver le chemin du succès et ainsi revenir à cinq petites longueurs du PSG, tenu en échec par l’AJ Auxerre. Une après-midi qui débutait cependant mal pour les Asémistes puisque Zakaria, touché à l’échauffement, était contraint de céder sa place à Matazo dans le 4-2-3-1 de l’ASM. En face, les Violets s’organisaient en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Gboho, King et Aboukhlal. Après un début de match globalement équilibré, les coéquipiers de Thilo Kehrer se procuraient la première grosse situation de ce match.

Lancé en profondeur, Ilenikhena devançait la sortie de Restes mais voyait sa tentative déviée par le poteau du TFC (11e). En confiance, Monaco revenait à la charge mais butait sur le bloc adverse, à l’instar de cette frappe contrée d’Akliouche, auteur d’un petit festival dans la surface (15e). Si Toulouse tentait de se montrer dangereux sur coups de pied arrêtés (26e), Ilenikhena tombait lui une nouvelle fois sur Restes (29e). Malheureux, le jeune attaquant monégasque l’était encore après la puissante tentative de Golovin repoussée par Restes. À la réception, le numéro 21 asémiste trouvait, cette fois-ci, la transversale (35e). Une maladresse coupable, à l’instar de cette nouvelle frappe décroisée d’Ilenikhena frôlant le montant gauche du dernier rempart toulousain (45e).

Singo et Embolo libèrent Monaco

Malgré une domination certaine et une volonté d’insister dans le dos de la défense toulousaine, l’ASM multipliait les imprécisions techniques et virait finalement à la pause avec un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les locaux continuaient de pousser et étaient récompensés de leurs efforts. Sur un coup franc tiré du droit, Camara trouvait Singo, qui trompait Restes d’une tête à bout portant (1-0, 50e). Sonnés mais loin d’être résignés, les Toulousains réagissaient dans la foulée mais Aboukhlal, au duel avec Singo, ne se voyait pas accorder de pénalty (57e). Plus en vue sur le plan offensif, le TFC tentait encore mais Majecki captait parfaitement la frappe de Suazo (60e). Pour la dernière demi-heure, Hütter lançait Ben Seghir et Embolo.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 29 14 +12 9 2 3 24 12 10 Toulouse 18 14 -1 5 3 6 15 16

Si le second cité ne se montrait d’abord pas à son avantage, le premier était tout proche du break sur une frappe légèrement trop croisée (64e). Une nouvelle fois actif aux abords de la surface toulousaine, Ben Seghir trouvait Akliouche mais la pépite monégasque ne cadrait pas sa tentative du plat du pied droit (76e). Toujours pas à l’abri, l’ASM se faisait également quelques frayeurs. Au bout de l’effort, Babicka manquait cependant de lucidité au moment de servir King (77e). Malgré une pression croissante du Téfécé dans les derniers instants, Monaco tenait bon et parachevait sa victoire sur une tête de Breel Embolo (2-0, 82e), tout proche de s’offrir un doublé dans le temps additionnel (90+1e). Au classement, l’AS Monaco grimpe provisoirement à la 2e place et revient à cinq unités du Paris Saint-Germain, qui accueillera l’OL avant de se déplacer sur le Rocher lors des deux prochaines journées. Toulouse reste de son côté bloqué au 10e rang.