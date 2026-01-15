CAN 2025, Maroc : la joie démesurée de Brahim Diaz après la qualification

Ce mercredi soir, Brahim Diaz ne doit pas regretter son choix au contraire. En mars 2024, lorsqu’il avait décidé de représenter le Maroc, l’ailier du Real Madrid était très loin de se douter qu’il allait vivre les émotions les plus fortes de sa carrière quelques mois plus tard. Excellent depuis le début de la CAN, le Marocain était encore titulaire face au Nigéria lors des demi-finales.

S’il n’a pas réussi à marquer dans ce match, une première depuis le début de la compétition, il a tout de même célébré la victoire finale aux tirs au but. Fondant d’abord en larmes dans les bras d’Achraf Hakimi, l’ailier de 26 ans a ensuite exulté avec les supporters offrant de très belles images. Pour célébrer encore plus, il faudra finir le job face au Sénégal ce dimanche en finale. Et ce ne sera pas simple.