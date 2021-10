Chelsea : l'incroyable soirée d'Edouard Mendy

La suite après cette publicité

« Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup compté sur lui, c'est le gars qui joue si bien pour nous et dont nous sommes si heureux. Donc tout va bien. » A l'issue de la rencontre face à Brentford, Thomas Tuchel adressait un concert de louanges à son gardien Edouard Mendy. Absent des nommés pour le Ballon d'Or 2021, l'ancien portier du Stade Rennais a réalisé une performance incroyable lors de la victoire de Chelsea face à Brentford (1-0) samedi.

Décisif à plusieurs reprises, le principal protagoniste fut l'un des grands artisans du succès obtenu par les Blues. Une victoire qui permet au club londonien de reprendre les commandes de la Premier League. Mais l'essentiel se situe peut-être ailleurs pour le Sénégalais qui a intégré malgré lui le cercle des grands oubliés pour le Ballon d'Or. Son absence a d'ailleurs suscité une certaine indignation chez ses coéquipiers à Chelsea mais aussi chez les observateurs.

Antonio Rüdiger outré par l'absence de Mendy pour le Ballon d'Or

Cela n'a pas empêché Mendy de briller et d'endosser le costume de sauveur au Brentford Community Stadium. Une performance incroyable saluée comme il se doit par son partenaire Antonio Rüdiger, qui en a profité au passage pour évoquer l'absence incompréhensible du gardien dans la liste des nommés pour le prestigieux trophée décerné par France Football. « Quelqu'un m'explique pourquoi il n'est pas nominé pour le Ballon d'Or ? », a ainsi posté sur son compte Twitter l'international allemand.

Interrogé à l'issue de la rencontre face à Brentford sur RMC Sport, l'ancien Rennais a brillé par son humilité. « On a laissé passer l'orage ensemble. Je ne fais que mon travail, je prépare chaque semaine avec l'entraîneur des gardiens et le staff pour aider l'équipe. Si j'ai pu aider l'équipe aujourd'hui tant mieux, » a ainsi lâché Mendy. Dans cette course au titre, Chelsea aura bien besoin d'un Edouard Mendy au sommet de son art...