Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 26e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui trône en tête. Après avoir manqué les quatre derniers matches de Bundesliga, l'attaquant polonais a joué contre Mayence ce samedi. Un match rapidement devenu compliqué puisque le Bayern Munich a perdu 2-1. Cela n'a pas empêché l'ancien du Lech Poznan de réduire le score et de porter son total à 36 buts en 26 matches de championnat.

Il conforte ainsi sa place de leader et limite la possibilité de se faire coiffer au poteau comme la saison dernière lorsque Ciro Immobile l'a doublé sur les dernières journées. Son plus proche poursuivant est assez loin. Avec 29 buts en 33 matches de Jupiler Pro League, Paul Onuachu est en embuscade, mais ce sera dur de boucher le trou de 7 réalisations lors des 6 matches de play-off qu'il disputera avec Genk. Le buteur nigérian est un solide dauphin et derrière lui, ils sont cinq à se tenir dans un mouchoir de poche. Celui qui a disputé le moins de matches, c'est Erling Braut Håland avec 25 buts en 26 rencontres. L'attaquant norvégien complète le podium à la faveur d'un doublé lors de la victoire du Borussia Dortmund contre le VfL Wolfsburg (2-0). Derrière, l'écart est encore plus réduit puisque trois joueurs ont inscrit 25 buts en 29 matches.

Kylian Mbappé et Lionel Messi remontent à vive allure

En quatrième position, on retrouve Kylian Mbappé qui poursuit sa folle remontée. Auteur d'un doublé contre Saint-Étienne (victoire 3-2) la semaine dernière, il a remis ça contre le FC Metz (3-1) ce samedi. Un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 25 buts et d'être en course pour le podium de ce classement des top buteurs européens. En cinquième position, on retrouve Cristiano Ronaldo qui lève le pied. L'attaquant portugais reste sur deux matches sans marquer contre Parme (victoire 3-1) et la Fiorentina (1-1). Il a joué 40 minutes de moins que son compatriote André Silva. Sixième, le joueur de l'Eintracht Francfort a marqué contre Augsbourg mardi (victoire 2-0) puis face au Bayer Leverkusen samedi (défaite 3-1) et poursuit sa très belle saison. Enfin, la septième place revient à Lionel Messi. Auteur de 25 buts en 30 matches, l'Argentin a mis un doublé lors de la victoire contre Getafe (5-2), mais il est resté muet lors du succès contre Villarreal (2-1). Buteur face à Wolfsberg lors de la victoire du Red Bull Salzbourg (2-1), Patson Daka prend la huitième place et porte son bilan à 24 buts en 23 matches.

C'est un peu mieux que Georgios Giakoumakis qui dégringole. L'attaquant grec du VVV Venlo n'a pas joué samedi lors de la défaite contre le Sparta Rotterdam (2-0). Suspendu, il restait auparavant sur trois matches sans marquer et reste bloqué à 24 buts en 27 matches. Enfin, Karim Benzema s'offre la dixième place. L'attaquant français du Real Madrid n'a pas marqué contre le Betis (0-0), mais son doublé en milieu de semaine contre Cadix (3-0) lui permet d'atteindre 21 buts en 29 matches. Il devance Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku et Aaron Boupendza (Hatayspor) pour quelques minutes tandis que le Français Thomas Henry (Louvain) comptabilise aussi 21 réalisations. Gianni Bruno (Zulte Waregem), Mohamed Salah (Liverpool), Gerard Moreno (Villarreal) et Wout Weghorst (Wolfsbourg) suivent avec 20 buts. Simy (Crotone), Luis Muriel (Atalanta) et Luis Suarez (Atlético de Madrid) peuvent se targuer de leurs 19 réalisations. Enfin, Haris Seferovic (Benfica) Wissam Ben Yedder (Monaco) et Memphis Depay (Olympique Lyonnais) comptent 18 buts.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 36 buts en 26 matches (2193 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 29 buts en 33 matches (2589 minutes)

3) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 25 buts en 26 matches (2230 minutes)

4) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 25 buts en 29 matches (2220 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 25 buts en 29 matches (2463 minutes)

6) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 25 buts en 29 matches (2503 minutes)

7) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 25 buts en 30 matches (2572 minutes)

8) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 24 buts en 23 matches (1655 minutes)

9) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 27 matches (2352 minutes)

10) Karim Benzema (33 ans/France/Real Madrid) - 21 buts en 29 matches (2465 minutes)