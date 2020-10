Mercato OM : quel joker pour remplacer Bouna Sarr ?

Longtemps, l'OM a cru tenir en Joakim Mæhle le digne successeur de Bouna Sarr sur le flanc droit de sa défense. Mais la gourmandise de Genk en a décidé autrement et le club phocéen se retrouve avec le seul Hiroki Sakai en spécialiste du poste. À la vue des prochaines échéances du club phocéen aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, il paraît inconcevable qu'André Villas-Boas se contente du seul latéral droit japonais. La solution du joker pourrait bien être une nouvelle fois salvatrice pour Marseille.

La suite après cette publicité

Déjà l'été dernier, l'OM avait recruté Valentin Rongier quelques jours après la fin du mercato. On se dirige vers la même issue. Pour rappel, le règlement de la Ligue de football professionnel est clair à ce sujet. L’article 213-4 du règlement autorise les pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2 à recruter un joueur supplémentaire à condition qu’il soit licencié dans l’Hexagone.«Un club de Ligue 1 Uber Eats ou de Ligue 2 BKT peut, à compter du lendemain du dernier jour de la première période d’enregistrement principale jusqu’à la veille du premier jour de la période d’enregistrement complémentaire, recruter un joueur dit "joker". Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club et reste soumise au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur.»

Kenny Lala prêt à répondre favorablement à une approche de l'OM

Mais alors, quelles pistes possibles pour Pablo Longoria ? Il y en a un qui semble presque logique et abordable, Kenny Lala. Le latéral droit strasbourgeois de 28 ans, en fin de contrat en juin prochain, paraît être le candidat parfait. Estimé entre 2 et 3 M€, le joueur, qui était aux portes de l'Equipe de France il y a deux saisons, n'a jamais caché son envie de rejoindre l'OM. Une prise de contact a bien eu lieu samedi entre les représentants du joueur et l'homme fort du recrutement marseillais, mais les discussions n'ont pas été plus loin. Peut-être que l'échec du recrutement de Joakim Mæhle va changer la donne. Une chose est sûre en cas d'appel de Marseille, le clan Kenny Lala serait enclin ouvrir la porte à un départ vers l'OM, comme nous a indiqué une source proche du joueur. Le vainqueur de la Ligue des Champions 1993 sait désormais à quoi s'en tenir.

Autre piste possible, celle menant à Fabien Centonze. Mais le latéral droit du FC Metz risque de ne pas être libéré par le club lorrain, d'autant que ces derniers ne disposent pas d'autres spécialistes du poste. Thomas Foket, dont le nom a été envisagé hier sans que cela aille plus loin, peut lui aussi faire partie des cibles potentielles de l'OM. Mais le latéral droit belge rémois n'est clairement pas sur le départ et Reims a fermé les portes à double tour. Enfin, il reste les joueurs libres, à commencer par Sébastien Corchia (29 ans). L'ancien grand espoir du football français, libéré de son contrat avec Séville, est sur le marché mais semble déjà promis au FC Nantes qui compte bien lui offrir un contrat de 3 ans. La quête du joker est lancée à l'OM, bien malin qui saura qui sera l'heureux élu...