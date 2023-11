Newcastle - Arsenal : les compositions sont tombées

La 11e journée de Premier League offre un sacré duel au sommet. Arsenal se déplace sur la pelouse de Newcastle. A domicile, les Magpies s’articulent dans un 4-3-3 où Nick Pope occupe les cages avec Kieran Trippier, Fabian Schär, Jamal Lascelles et Dan Burn devant lui. Placé comme sentinelle, Bruno Guimaraes est épaulé par Sean Longstaff et Joelinton. Enfin, Miguel Almiron, Callum Wilson et Anthony Gordon sont associés en attaque.

Les Gunners optent pour un 4-3-3 avec David Raya comme dernier rempart derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Takehiro Tomiyasu. Jorginho est placé en sentinelle auprès de Kai Havertz et Declan Rice. Seul en pointe, Eddie Nketiah peut compter sur Bukayo Saka et Gabriel Martinelli dans les couloirs.

Les compositions

Newcastle : Pope - Trippier, Lascelles ©, Schär, Burn - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Wilson, Gordon

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Havertz, Jorginho, Rice - Saka, Nketiah, Martinelli

